Учасниця реаліті-шоу "Гра в кальмара" назвала суму, які отримують ті, хто вибув (відео)

Радхіка Шрінівасан була в шоу під номером 352. Вона вибула з проєкту, коли її команда програла в одному з раундів.

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Мегапопулярний серіал Netflix "Гра в кальмара" отримав нове прочитання у вигляді реаліті-шоу, де 456 осіб борються за грошовий приз у розмірі 4,56 мільйона доларів. Радхіка Шрінівасан з Мілтон-Кейнса, яка була серед учасників під номером 352, розповіла у себе в TikTok про враження і про те, скільки заробила.

За її словами, заявку на участь у грі подали понад 100 тисяч охочих з усього світу, дізнавшись про суму призу.

Коли один із фанатів запитав її в коментарях, скільки їй заплатили, вона відповіла:

"Нуль. Нуль фунтів стерлінгів, нуль доларів США, нуль рупій, нуль юанів, нуль песо. Нуль. Буквально нуль!"

Далі вона продовжила:

"Все або нічого, і насправді ми діяли так даремно, тому що ставки були дуже високі, це було 4,65 мільйона доларів".

Радхіка вибула з гри, коли її команда програла одне зі змагань. Однак вона підкреслила, що хоч нічого й не заробила, компанія компенсувала транспортні витрати всіх учасників.

"Виробництво охоплювало весь транспорт, тобто буквально всі міжнародні рейси, що прибувають до Лондона. Я живу не надто далеко від Лондона, але вони організували таксі, поїзд і буквально все, що вам може знадобитися, щоб дістатися до місця і повернутися додому. Так що так, ми увійшли туди з одягом, який нам дали, з сумкою, повною туалетного приладдя і предметів першої необхідності. Зубна щітка, зубна паста, у мене були контактні лінзи. Це все, що мені було потрібно", — розповіла дівчина.

Вона не шкодує, що брала участь у шоу, навіть попри програш:

"Думаю, ми пішли через групову травму. Я просто жартую, ми поїхали з такою кількістю божевільних, вкрай абстрактних спогадів. Я думаю, це найкращий спосіб висловити це, але це був такий дикий досвід, і я ні за що не заберу його назад! Чи зроблю я це знову безкоштовно? На сто відсотків!"

У першому раунді гри з неї вибили сотні людей. Ті, що залишилися, сплять на ліжках у студіях, як у корейському серіалі.

Брендон Рігг, віце-президент Netflix з документальних серіалів без сценарію, раніше сказав про реаліті-шоу:

"Гра "Кальмари" підкорила світ захопливою історією режисера Хван Дон Хека і культовими образами".

Трейлер фіналу "Гри в кальмара"

7 грудня відбудеться фінал гри, в якому троє претендентів, що залишилися, під номерами 016, 287 і 451 боротимуться за головний приз.

Фіналісти реаліті-шоу "Гра в кальмара" Фото: Netflix

"Гра в кальмара" — південнокорейський веб-серіал у жанрах виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Режисером і автором сценарію всіх дев'яти епізодів став Хван Дон Хек. Головні ролі виконали Лі Джон Дже, Пак Хе Су, О Ен Су, Ві Ха Джун, Чон Хо Ен, Хо Сон Тхе, Анупам Тріпаті і Кім Чжу Рен. Серіал оповідає про групу людей, які через потребу в грошах приймають запрошення про участь у таємному турнірі на виживання з фінальним призом у розмірі 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США). Усі, хто програв, гинуть і до фіналу живою доходить тільки одна людина.

17 вересня 2021 року відбулася світова прем'єра серіалу на платформі Netflix. Уже незабаром він очолив список найпопулярніших серіалів Netflix у 90 країнах світу, включно зі США та Великою Британією. За перші чотири тижні після прем'єри серіал подивилися 142 млн глядачів, і "Гра в кальмара" офіційно стала найпопулярнішим серіалом в історії Netflix.

Раніше Фокус писав, що чекає на глядачів у другому сезоні "Гри в кальмара".