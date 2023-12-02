Участница реалити-шоу "Игра в кальмара" назвала сумму, которые получают выбывшие (видео)

Радхика Шринивасан была в шоу под номером 352. Она выбыла из проекта, когда ее команда проиграла в одном из раундов.

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Мегапопулярный сериал Netflix "Игра в кальмара" получил новое прочтение в виде реалити-шоу, где 456 человек борются за денежный приз в размере 4,56 миллиона долларов. Радхика Шринивасан из Милтон-Кейнса, которая была в числе участников под номером 352, рассказала у себя в TikTok о впечатлениях и о том, сколько заработала.

По ее словам, заявку на участие в игре подали свыше 100 тысяч желающих со всего мира, узнав о сумме приза.

Когда один из фанатов спросил ее в комментариях, сколько ей заплатили, она ответила:

"Ноль. Ноль фунтов стерлингов, ноль долларов США, ноль рупий, ноль юаней, ноль песо. Ноль. Буквально ноль!"

Далее она продолжила:

"Все или ничего, и на самом деле мы действовали так зря, потому что ставки были очень высоки, это было 4,65 миллиона долларов".

Радхика выбыла из игры, когда ее команда проиграла одно из соревнований. Однако она подчеркнула, что хоть ничего и не заработала, компания оплатила транспортные расходы всех участников.

"Производство охватывало весь транспорт, то есть буквально все международные рейсы, прибывающие в Лондон. Я живу не слишком далеко от Лондона, но они организовали такси, поезд и буквально все, что вам может понадобиться, чтобы добраться до места и вернуться домой. Так что да, мы вошли туда с одеждой, которую нам дали, с сумкой, полной туалетных принадлежностей и предметов первой необходимости. Зубная щетка, зубная паста, у меня были контактные линзы. Это все, что мне было нужно", – рассказала девушка.

Она не жалеет, что участвовала в шоу, даже несмотря на проигрыш:

"Думаю, мы ушли из-за групповой травмы. Я просто шучу, мы уехали с таким количеством сумасшедших, крайне абстрактных воспоминаний. Я думаю, это лучший способ выразить это, но это был такой дикий опыт, и я ни за что не заберу его обратно! Сделаю ли я это снова бесплатно? На сто процентов!"

В первом раунде игры из нее выбили сотни человек. Оставшиеся спят на койках в студиях, как в корейском сериале.

Брэндон Ригг, вице-президент Netflix по документальным сериалам без сценария, ранее сказал о реалити-шоу:

"Игра "Кальмары" покорила мир захватывающей историей режиссера Хван Дон Хека и культовыми образами".

Трейлер финала "Игры в кальмара"

7 декабря состоится финал игры, в котором трое оставшихся претендентов под номерами 016, 287 и 451 будут бороться за главный приз.

Финалисты реалити-шоу "Игра в кальмара" Фото: Netflix

"Игра́ в кальмара" – южнокорейский веб-сериал в жанрах выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария всех девяти эпизодов стал Хван Дон Хек. Главные роли исполнили Ли Джон Джэ, Пак Хэ Су, О Ен Су, Ви Ха Джун, Чон Хо Ен, Хо Сон Тхэ, Анупам Трипати и Ким Чжу Рен. Сериал повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение об участии в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). Все проигравшие погибают и к финалу живым доходит только один человек.

17 сентября 2021 года состоялась мировая премьера сериала на платформе Netflix. Уже вскоре он возглавил список самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира, включая США и Великобританию. За первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 142 млн зрителей, и "Игра в кальмара" официально стала самым популярным сериалом в истории Netflix.

Ранее Фокус писал, что ждет зрителей во втором сезоне "Игры в кальмара".