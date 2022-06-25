"Игра в кальмара – 2": кукла станет мальчиком, а герои похожими на персонажей "Звездных войн"

Вышел первый тизер "Игры в кальмара – 2" и режиссер раскрыл подробности нового сезона культового сериала.

В тизере нового сезона "Игры в кальмара" никаких тайн не рассказывается. Но режиссер и сценарист южнокорейского сериала Хван Дон Хек в своем открытом письме и интервью рассказал о нескольких важных моментах "Игры в кальмара – 2".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Культура" в Facebook Подписаться

Оставшийся в живых победитель игры уподобится джедаю, который будет мстить. Основным его противником станет Ведущий, который когда-то тоже был победителем шоу, но переметнулся на Темную сторону Силы, как Дарт Вейдер. Второй сезон – битва этих двоих.

На днях Netflix показал тизер второго сезона "Игры в кальмара" – он идет всего 10 секунд.

[ + – ] Тизер "Игры в кальмара - 2"

В нем изображена голова куклы Енхи из стартового испытания в первом сезоне "Игры в кальмара". У нее в глазу загорается цифра "2" угрожающего красного цвета. Краткость — сестра таланта, так стриминг дал понять, что новому сериалу — быть. Также Netflix опубликовал первый постер "Игры в кальмара 2" (где изображена та же самая кукла).

[ + – ] Постер "Игры в кальмара - 2"

И открытое письмо режиссера Хван Дон Хека.

На основании этого письма и разных его интервью Фокус собрал максимальное количество информации о том, что принесет нам второй сезон "Игры в кальмара", премьера которого запланирована на конец года.

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос заявлял, что продолжение мега успешного шоу станет и началом вселенной этого сериала: "Для вселенной "Игры в кальмара" все только начинается".

Хван Дон Хек – режиссер, исполнительный продюсер и сценарист сериала "Игра в кальмара". Он написал: "Потребовалось 12 лет, чтобы в прошлом году воплотить в жизнь первый сезон "Игры в кальмара". Но самой "Игре в кальмара" понадобилось всего 12 дней, чтобы стать самым популярным сериалом".

Что перейдет во второй сезон сериала "Игра в кальмара"

Напомним, сюжет первого сезона. 456 должников попадают в некое закрытое место, где им предлагают сыграть в таинственную игру с невероятным призом. В реале оказывается, что это шесть детских игр, где выбывших… расстреливают на месте. На кону — 45,6 млрд южнокорейских вон ($38,5 млн). Соответственно, одна жизнь стоит 100 млн вон ($84 тыс.). После гибели каждой жертвы в прозрачный шар в форме свиньи-копилки под потолком вбрасывается эта сумма в виде пачек денег. Это денежное "солнце", подсвеченное желтым светом, находится над игроками постоянно, чтобы мотивировать их на борьбу.

Важно

"Оби-Ван Кеноби". Джедаи стареют, но хватки не теряют – почему фанаты в восторге от сериала

По заявлению режиссера, во втором сезоне точно будет Сон Ки Хун – главный персонаж первого: "В центре внимания будет история Сон Ки Хуна, который будет разгадывать тайны могущественной организации, стоящей за организацией смертельной игры. Это будет история про людей, с которыми встречается Сон Ки Хун и про тех, за кем он охотится".

Основная тема сериала – месть. Прошлый сезон закончился тем, что Сон Ки Хун передумал лететь за границу, он не тратит выигранные $38 млн по моральным соображениям. Главный герой перекрашивает волосы в красный цвет. По словам режиссера, это цвет страсти и мести: Сон Ки Хун задумал покончить с "Игрой в кальмара". Его главный враг – Ведущий, бывший победитель Игры.

"В первом сезоне, человечность Ки Хуна проявляется в очень пассивной манере. Но я думаю, что во втором сезоне то, что он извлек из игр, его опыт — все это будет использовано более активным образом", — намекнул режиссер.

Как изменится главный герой сериала "Игра в кальмара" во 2 сезоне

Исполнитель главной роли Ли Джон Джэ так охарактеризовал своего героя: "В последних сериях мой герой Ки Хун стал серьезнее, поэтому мне кажется, что он станет еще более решительным персонажем. Но если он станет слишком решительным, то людям будет совсем скучно смотреть. Поэтому я надеюсь, что он не убьет в себе того забавного и веселого парня".

Важно

"Очень странные дела": почему 4-й сезон сериала самый захватывающий

Тем не менее режиссер сравнил главного героя с джедаем, а Ведущего с другим популярным героем из "Звездных войн" – Дартом Вейдером – в том смысле, что, обладая недюжинными способностями, тот перешел на Темную сторону Силы.

"Хван Ин Хо был прошлым победителем, а стал Ведущим. Это как в ситуации с Дартом Вейдером. Некоторые в конечном итоге становятся джедаями, а некоторые становятся Дартом Вейдером, верно?", — раскрыл некоторые карты шоуранер.

Предполагается, что будет показана история офицера полиции – брата Ведущего. Он пробрался на базу с Игрой спасать исчезнувшего родственника, а обнаружил того в роли Ведущего. И был в результате сброшен в море со скалы. Но скорее всего коп не погиб.

Возможно, вернется вербовщик с ддакджи (традиционная южнокорейская игра), который вовлекал в Игру людей.

Новая кукла и новые уровни в "Игре в кальмара"

Хван Дон Хек анонсировал включение в сериал новой куклы – робота Чхоль Су – это "парень" Енхи – у нее появится кавалер.

Хван Дон Хек готовит новые игры-испытания для героев "Игры в кальмара": они будут сложнее и интереснее, чем в первом сезоне. Но по признанию режиссера, игры – самый тяжелый момент в написании сценария. Он заметил: "Некоторые игры уже есть, но я не хочу давать спойлеры. Лишь скажу, что вас ждут даже лучшие игры, чем в первом сезоне".

Письмо режиссера заканчивается так: "Присоединяйтесь к нам снова для участия в совершенно новом раунде".

Что касается успеха первого сезона, то напомним, что зрители потратили на него более 1,6 миллиарда часов. Netflix заплатил за него $21,4 миллиона долларов и заработал $891 млн. Бюджет каждой серии $ 2 млн. Всего в первом сезоне "Игры в кальмара" было девять серий и шесть игр для участников.

Напомним, что Фокус подробно разобрал феномен южнокорейского шедевра и отметил пять причин для массового ажиотажа вокруг "Игры в кальмара". Формула сериала: должник — игра — смерть (оцененная в денежном эквиваленте).