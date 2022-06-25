"Гра в кальмара – 2": лялька стане хлопчиком, а герої схожими на персонажів "Зоряних війн"

Вийшов перший тизер "Гри в кальмара – 2" і режисер розкрив подробиці нового сезону культового серіалу.

У тизері нового сезону "Гри у кальмари" жодних таємниць не розповідається. Але режисер і сценарист південнокорейського серіалу Хван Дон Хьок у своєму відкритому листі та інтерв'ю розповів про кілька важливих моментів "Гри в кальмара – 2".

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Переможець гри, що залишився живим, уподібниться джедаю, який мститиме. Основним його противником стане Ведучий, який колись теж був переможцем шоу, але перекинувся на Темну сторону Сили, як Дарт Вейдер. Другий сезон — битва цих двох.

Днями Netflix показав тизер другого сезону "Гри в кальмара" — він триває лише 10 секунд.

[ + – ] Тизер "Гри в кальмара — 2"

У ньому зображено голову ляльки Енхі зі стартового випробування у першому сезоні "Ігри в кальмара". У неї в оці спалахує цифра "2" загрозливого червоного кольору. Стислість — сестра таланту, тож стримінг дав зрозуміти, що новому серіалу — бути. Також Netflix опублікував перший постер "Гри в кальмара 2" (де зображена та сама лялька).

[ + – ] Постер "Гри в кальмара — 2"

І відкритий лист режисера Хвана Дон Хьока.

На підставі цього листа та різних його інтерв'ю Фокус зібрав максимальну кількість інформації про те, що принесе нам другий сезон "Гри в кальмара", прем'єра якого запланована на кінець року.

Генеральний директор Netflix Тед Сарандос заявляв, що продовження мегауспішного шоу стане і початком всесвіту цього серіалу: "Для всесвіту "Гри в кальмара" все тільки починається".

Хван Дон Хьок — режисер, виконавчий продюсер та сценарист серіалу "Гра в кальмара". Він написав: "Потрібно було 12 років, щоб минулого року втілити в життя перший сезон "Ігри в кальмари". Але самій "Грі в кальмара" знадобилося всього 12 днів, щоб стати найпопулярнішим серіалом".

Що перейде у другий сезон серіалу "Гра в кальмара"

Нагадаємо, сюжет першого сезону. 456 боржників потрапляють до якогось закритого місця, де їм пропонують зіграти в таємничу гру з неймовірним призом. У реалі виявляється, що це шість дитячих ігор, де розстрілюють на місці. На кону — 45,6 млрд південнокорейських вон ($38,5 млн). Відповідно, одне життя коштує 100 млн вон ($84 тис.). Після загибелі кожної жертви у прозору кулю у формі свині-скарбнички під стелею вкидається ця сума у вигляді пачок грошей. Це грошове "сонце", що підсвічується жовтим світлом, знаходиться над гравцями постійно, щоб мотивувати їх на боротьбу.

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За заявою режисера, у другому сезоні точно буде Сон Кі Хун — головний персонаж першого: "У центрі уваги буде історія Сон Кі Хуна, який розгадуватиме таємниці могутньої організації, яка стоїть за організацією смертельної гри. Це буде історія про людей, з якими зустрічається Сон Кі Хун і про тих, на кого він полює".

Основна тема серіалу — помста. Минулий сезон закінчився тим, що Сон Кі Хун передумав летіти за кордон, він не витрачає виграних $38 млн з моральних міркувань. Головний герой перефарбовує волосся у червоний колір. За словами режисера, це колір пристрасті та помсти: Сон Кі Хун задумав покінчити з "Грою в кальмара". Його головний ворог — Ведучий, колишній переможець Гри.

"У першому сезоні, людяність Кі Хуна проявляється у дуже пасивній манері. Але я думаю, що у другому сезоні те, що він витягнув із ігор, його досвід — усе це буде використано активніше", — натякнув режисер.

Як зміниться головний герой серіалу "Гра в кальмара" у 2 сезоні

Виконавець головної ролі Лі Джон Дже так охарактеризував свого героя: "В останніх серіях мій герой Кі Хун став серйознішим, тому мені здається, що він стане ще рішучішим персонажем. Але якщо він стане надто рішучим, то людям буде зовсім нудно дивитися. Тому я сподіваюся, що він не вб'є в собі того кумедного та веселого хлопця”.

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Проте режисер порівняв головного героя з джедаєм, а Ведучого з іншим популярним героєм із "Зоряних воєн" — Дартом Вейдером — у тому сенсі, що, маючи незвичайні здібності, той перейшов на Темну сторону Сили.

"Хван Ін Хо був минулим переможцем, а став Ведучим. Це як у ситуації з Дартом Вейдером. Деякі зрештою стають джедаями, а деякі стають Дартом Вейдером, правильно?", — розкрив деякі карти шоуранер.

Передбачається, що буде показано історію офіцера поліції — брата Ведучого. Він пробрався на базу з Грою рятувати зниклого родича, а виявив того у ролі Ведучого. І був у результаті скинутий у море зі скелі. Але найімовірніше коп не загинув.

Можливо, повернеться вербувальник із ддакджі (традиційна південнокорейська гра), який залучав до гри людей.

Нова лялька та нові рівні у "Грі в кальмара"

Хван Дон Хек анонсував включення до серіалу нової ляльки — робота Чхоль Су — це "хлопець" Енхі — у неї з'явиться кавалер.

Хван Дон Хек готує нові ігри-випробування для героїв "Гри в кальмара": вони будуть складнішими та цікавішими, ніж у першому сезоні. Але, за визнанням режисера, ігри — найважчий момент у написанні сценарію. Він зауважив: "Деякі ігри вже є, але я не хочу давати спойлери. Лише скажу, що на вас чекають навіть кращі ігри, ніж у першому сезоні".

Лист режисера закінчується так: "Приєднуйтесь до нас знову для участі у абсолютно новому раунді".

Щодо успіху першого сезону, то нагадаємо, що глядачі витратили на нього понад 1,6 мільярда годин. Netflix заплатив за нього $21,4 мільйона доларів і заробив $891 млн. Бюджет кожної серії $2 млн. Загалом у першому сезоні "Гри в кальмара" було дев'ять серій та шість ігор для учасників.

Нагадаємо, що Фокус докладно розібрав феномен південнокорейського шедевра та визначив п'ять причин для масового ажіотажу навколо "Гри в кальмара". Формула серіалу: боржник — гра — смерть (оцінена у грошовому еквіваленті).