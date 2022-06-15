"Игра в кальмара" станет настоящим реалити-шоу: что ждет проигравших участников

Подать заявку на участие в проекте может любой человек в возрасте от 21 года, владеющий английским языком.

Суперпопулярный корейский сериал о выживании "Игра в кальмара" вдохновил стриминговый сервис Netflix на полноценное реалити-шоу с самым большим количеством участников в истории индустрии, сообщает ВВС.

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Проект под рабочим названием "Squid Game: The Challenge" будет состоять из эпизодов, а участвовать в нем будут 456 человек со всего мира в возрасте от 21 года. Им придется побороться за приз в размере $4,56 млн, а самой страшной судьбой будет не смерть, как в оригинальном сериале, а вернуться домой с пустыми руками.

"По мере того, как игроки соревнуются в серии игр, вдохновленных оригинальным шоу, а также в неожиданных новых дополнениях, их стратегии, союзы и характеры будут подвергнуты испытанию, в то время как конкуренты будут уничтожены вокруг них", – описывают новое шоу его создатели.

Кроме требуемого возраста от 21 года, участники должны владеть английским языком и иметь четыре свободных недели для съемок в начале 2023 года.

456 участников, а именно столько планируют набрать, – это дань вымышленному сериалу, в котором участвует такое же количество игроков, а его главный герой Сон Ги Хун также упоминается как Игрок 456.

Южнокорейский триллер рассказывает историю погрязших в долгах людей, соревнующихся за огромный денежный приз в смертельной серии детских игр. Он является самым популярным сериалом Netflix за все время, и за первые 28 дней после запуска его посмотрели 111 миллионов пользователей.

Режиссер, сценарист и исполнительный продюсер Squid Game Хван Дон Хек рассказал, что ему потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь первый сезон, однако хватило всего 12 дней, чтобы его детище стало самым популярным сериалом Netflix.

Совсем недавно Netflix опубликовал первый тизер второго сезона "Игры в кальмара". 10-секундный видеоролик показывает игру "Красный свет, зеленый свет", где водила огромная кукла. По сообщению компании, поклонники вновь смогут увидеть любимых персонажей Ги Хуна (Ли Джон Джэ) и фронтмена (Ли Бен Хон).

Напомним, почему популярный сериал постоянно заставал зрителей врасплох.