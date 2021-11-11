Перевертыши "Игры в кальмара". Почему популярный сериал постоянно застает зрителя врасплох

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" нашпигован ошеломляющими трансформациями: самый беспомощный игрок окажется самым могущественным, никчемный должник — наиболее человечным, а переживающий за члена семьи родственник — не нужным своей родне.

Первый нетривиальный ход режиссера Хван Дон Хека: детские игры лежат в основе смертельного аттракциона. Детство, это счастливое время и место, куда взрослый человек "сбегает" в своих воспоминаниях, когда ему трудно, уничтожено. Бежать некуда!

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Полная непредсказуемость и дьявольская изобретательность аттракционов — все просто и страшно. Игра в кальмара наподобие игры в пекаря в Украине: одни защищают главную площадку, другие пытаются ее занять. Та же борьба за место под солнцем, но здесь она — со смертельным исходом.

Территория и помещения раскрашены в яркие цвета, как в детском саду или в игровой комнате для малышей, но, по сути, это охраняемая автоматчиками долговая тюрьма, в которой слово "выбыть" означает "погибнуть". Причем эстетически все безупречно — костюмы, внутреннее убранство на высоком дизайнерском уровне.

Восточный фильм пародирует западную капиталистическую парадигму: на рынке все имеет стоимость, в том числе человеческая жизнь. Важны исключительно конкурентные качества. Организатор финансовой компании мощно анализирует во время игры все ситуации, гангстер пускает в ход свои бандитские навыки, одинокая женщина пытается подороже продать свое тело, чтобы обрести защитника. Никакие иные свойства — доброта, сострадание, участие — для конкуренции не нужны.

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"Я хотел написать сюжет, который был бы аллегорией или басней о современном капиталистическом обществе", — откровенничает в интервью южнокорейский режиссер.

В этом игровом аду прообразом рая служит роскошный бар с дорогой выпивкой. А в самом помещении игровой тюрьмы словно издевательски звучат приятные мелодии Чайковского, Гайдна, Штрауса. Или джаз в исполнении Синатры. За время фильма мы не слышим ни одного восточного мотива. Среди випов — организаторов действа тоже, вероятно, много белых (мы увидим только одного, с которого сорвали золотую маску).

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То же касается призового ужина: игроки едят жареное мясо вилками и ножами — традиционные корейские палочки отсутствуют. Автор показывает, что эти западные атрибуты внедрены в Южную Корею. Капиталистическая форма общественного устройства принесла с собой и культ наживы, когда зверь вытесняет человека и при внешней привлекательности внутри — хищничество: чем больше конкурентов убьешь, тем сильнее обогатишься. "Игра в кальмара" — это мир, где столовый нож в любой момент может превратиться в орудие убийства.

Ошеломляющие трансформации происходят и с героями: самый беспомощный игрок окажется самым могущественным, никчемный должник — наиболее человечным, а переживающий за члена семьи родственник — не нужным своей родне. Удивляться зритель будет не раз!

Подробный анализ сериала здесь.