"Игра в кальмара" выстрелила на Западе, потому что режиссер прошел спецподготовку

50-летний Хван Дон Хек в юности окончил киношколу Университета Южной Калифорнии, где учились такие голливудские легенды как Джордж Лукас, Роберт Земекис, Уилл Феррелл и Джон Уэйн.

В Сети уже создано несколько фанатских групп, которые разбирают сериал "Игра в кальмара" по косточкам — не только финал или смысл эпизодов, но даже что означают в переводе с южнокорейского имена героев и что символизируют цвета в картине. Автор сериала, режиссер и сценарист Хван Дон Хек, не обманывает ожиданий: зрители находят то, что ищут, показывая, что тот снял многоуровневое произведение. Например, имя главного героя Сон Ки Хун переводится как "мудрый поступок".

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50-летний Хван Дон Хек в юности окончил киношколу Университета Южной Калифорнии, где учились такие голливудские легенды как Джордж Лукас, Роберт Земекис, Уилл Феррелл и Джон Уэйн.

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В 2007 году Хван переехал обратно в Южную Корею, где стал снимать картины, бившие местные рекорды популярности и получавшие множество наград национального уровня. Один из таких кинохитов — "Суровое испытание" (2011), социальная драма, основанная на реальных событиях, когда в школе для глухонемых учителя издевались и даже насиловали учеников-инвалидов.

"Мне всегда казалось, что я снимаю социальные фильмы на темную тематику, но на самом деле я веселый человек. На этот раз я хотел сделать счастливый и светлый фильм", — сказал о себе режиссер, представляя зрителям комедию "Мисс Бабуля" (2014), где 74-летняя женщина обретает вид своего 20-летнего "я".

Хван — художник широкого диапазона, и хотя его фильмы собирали многомиллионную аудиторию на родине, только Netflix, подключившись к "Игре в кальмара" в 2019 году, вывел его талант на мировой уровень. Главное, что удалось соединить в своем фильме Хвану: острую социальность, присущую южнокорейским лентам последних лет и голливудскую развлекательность. К тому же западные зрители были приятно удивлены, что манера игры южнокорейских актеров в сериале лишена чрезмерной, почти опереточной экспрессивности, свойственной азиатскому кино.

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