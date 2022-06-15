"Гра в кальмара" стане справжнім реаліті-шоу: що чекає на учасників, що програли

Подати заявку на участь у проєкті може будь-яка людина віком від 21 року, яка володіє англійською мовою.

Суперпопулярний корейський серіал про виживання "Гра в кальмара" надихнув стрімінговий сервіс Netflix на повноцінне реаліті-шоу з найбільшою кількістю учасників історії індустрії, повідомляє ВВС.

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Проєкт під робочою назвою "Squid Game: The Challenge" складатиметься з епізодів, а братимуть участь у ньому 456 людей з усього світу віком від 21 року. Їм доведеться поборотися за приз у розмірі $4,56 млн, а найстрашнішою долею буде не смерть, як у оригінальному серіалі, а повернення додому з порожніми руками.

"У міру того, як гравці змагаються в серії ігор, натхнених оригінальним шоу, а також у несподіваних нових доповненнях, їх стратегії, союзи та характери піддадуть випробуванню, тоді як конкуренти будуть знищені навколо них", — описують нове шоу його творці.

Окрім необхідного віку від 21 року, учасники повинні володіти англійською мовою та мати чотири вільні тижні для зйомок на початку 2023 року.

456 учасників, а саме стільки планують набрати, — це данина вигаданому серіалу, в якому бере участь така ж кількість гравців, а його головний герой Сон Гі Хун також згадується як Гравець 456.

Південнокорейський трилер розповідає історію людей, що погрузли в боргах, змагаються за величезний грошовий приз у смертельній серії дитячих ігор. Він є найпопулярнішим серіалом Netflix за весь час і за перші 28 днів після запуску його переглянули 111 мільйонів користувачів.

Режисер, сценарист і виконавчий продюсер Squid Game Хван Дон Хек розповів, що йому знадобилося 12 років, щоб втілити в життя перший сезон, проте вистачило лише 12 днів, щоб його дітище стало найпопулярнішим серіалом Netflix.

Нещодавно Netflix опублікував перший тизер другого сезону "Ігри в кальмара". 10-секундний відеоролик показує гру "Червоне світло, зелене світло", де водила величезна лялька. За повідомленням компанії, шанувальники знову зможуть побачити улюблених персонажів Гі Хуна (Лі Джон Дже) та фронтмена (Лі Бен Хон).

Нагадаємо, чому популярний серіал постійно заставав глядачів зненацька.