"Гра в кальмара" стала кращим серіалом для Netflix: понад 111 млн глядачів по всьому світу (відео)

Південнокорейський трилер встановив рекорд за кількістю глядачів менш ніж за 20 днів.

Представники стримінгового сервісу розповіли, що "Гра в кальмара" стала найуспішнішою кіносагою в історії компанії. Про це повідомляє The Guardian.

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Південнокорейський трилер режисера Хван Дон Хека встановив рекорд за кількістю глядачів, тільки лише за перші 17 днів його подивилися 111 млн підписників. Більше того, цей серіал став першим, якому підкорилася позначка в 100 млн переглядів у перші 28 днів після релізу.

Якщо провести порівняння з попереднім рекордсменом, серіалом "Бріджертони", над яким працювали Шонда Раймс і Кріс Ван Дусен, то його глядачами за той же звітний період стали понад 80 млн людей.

Наразі кінострічка Хван Дон Хека — найяскравіша подія в масовій культурі останнього часу. "Гра в кальмара" — у трендах місць для розміщення відеофайлів, мемах та аналізах культурологів, які намагаються з'ясувати, яким же все-таки чином продукт, що спочатку призначався для локального споживача, знайшов своїх глядачів по всьому світу.

Раніше Фокус повідомляв, що стало відомо, як виглядав головний герой "Гри в кальмара" в 90-і. Справжня слава до актора Лі Джон-Дже, який зіграв Сон Гі Хуна в гучному серіалі, прийшла тільки в 48 років.