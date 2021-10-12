"Гра в кальмара". Стало відомо, як виглядав головний герой у 90-і (відео)

Справжня слава до актора Лі Джон-Дже, що зіграв Сон Гі Хуна в серіалі "Гра в кальмара", прийшла в 48 років.

Несподіваний успіх південнокорейського серіалу про виживання "Гра в кальмара" виніс на вершину популярності і акторів, які знімалися в ньому. Тепер в їх соцмережах мільйони нових передплатників, вони нарозхват на телевізійних шоу, а про їхнє життя шанувальники дізналися буквально все.

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Тепер в центрі уваги опинився виконавець головної ролі, 48-річний Лі Джон-Дже, який зіграв Сон Гі Хуна (№456). За сюжетом, герой Лі — патологічний ігроман і невдаха, що втратив через згубну звичку дружину і дочку і намагається хоч якось виправити помилки.

Свою кар'єру на початку 90-их Джон-Дже починав як модель, а вперше на екрані з'явився в 1993 році, дебютувавши у південнокорейському серіалі "Учитель-динозавр". Однак особливої слави зйомки йому не принесли, чого не скажеш про "Гру в кальмара", яка відразу зробила Лі світовою знаменитістю.

Після виходу проєкту актор вперше завів сторінку в Instagram, і за 10 днів на неї підписалися 3,4 млн чоловік. Тепер він маж багато пропозицій про зйомки, причому як у себе на батьківщині, так і в інших країнах.

[ + – ] Чи Джон-Дже нарозхват на телешоу

Нещодавно актор разом з іншими партнерами по серіалу з'явився на вечірньому шоу Джиммі Феллона, де розповів, як змінилося його життя після популярності.

[ + – ] Відеоучастіе акторів "Ігри в кальмара" в американському The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

У свою чергу користувачі публікують фото і відео, на яких можна побачити актора на початку 90-их зовсім молодим. Відзначимо, що з віком Лі став цікавішим, і в його образі з'явилася індивідуальність.

[ + – ] Так виглядав Лі Джон-Дже

Зараз дорама "Гра в кальмара" стала рекордсменом за переглядами серед усіх шоу стрімінгового сервісу Netflix в 90 країнах світу, обігнавши навіть іспанський серіал "Паперовий будинок". За словами корейських провайдерів, локальні мережі не справляються з напливом інтернет-трафіку. Уже відомо про перші судові позови.

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