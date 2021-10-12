"Игра в кальмара". Стало известно, как выглядел главный герой в 90-е (видео)

Настоящая слава к актеру Ли Джон-джэ, сыгравшему Сон Ги Хуна в сериале "Игра в кальмара", пришла в 48 лет.

Неожиданный успех южнокорейского сериала о выживании "Игра в кальмара" вынес на вершину популярности и актеров, которые снимались в нем. Теперь в их соцсетях миллионы новых подписчиков, они нарасхат на телевизионных шоу, а об их жизни поклонники узнали буквально все.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Теперь в центре внимания оказался исполнитель главной роли, 48-летний Ли Джон-джэ, сыгравший Сон Ги Хуна (№456) По сюжету, герой Ли – патологический игроман и неудачник, потерявший из-за пагубной привычки жену и дочь и пытающийся хоть как-то исправить ошибки.

Свою карьеру в начале 90-ых Джон-джэ начинал в качестве модели, а впервые на экране появился в 1993 году, дебютировав с южнокорейском сериале "Учитель-динозавр". Однако особой славы съемки ему не принесли, чего не скажешь об "Игре в кальмара", в одночасье сделавшей Ли мировой знаменитостью.

После выхода проекта актер впервые завел страницу в Instagram, и за 10 дней на нее подписались 3,4 млн человек. Теперь он завален предложениями о съемках, причем как у себя на родине, так и в других странах.

[ + – ] Ли Джон-джэ нарасхват на телешоу

Недавно актер вместе с другими партнерами по сериалу появился на вечернем шоу Джимми Фэллона, где рассказал, как изменилась его жизнь после свалившейся популярности.

[ + – ] Видеоучастие актеров "Игры в кальмара" в американском The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

В свою очередь пользователи публикуют фото и видео, на которых можно увидеть актера в начале 90-ых совсем молодым. Отметим, что с возрастом Ли стал интереснее, и в его образе появилась индивидуальность.

[ + – ] Так выглядел Ли Джон-джэ

Сейчас дорама "Игра в кальмара" стала рекордсменом по просмотрам среди всех шоу стримингового сервиса Netflix в 90 странах мира, обогнав даже испанский сериал "Бумажный дом". По словам корейских провайдеров, локальные сети не справляются с наплывом интернет-трафика. Уже известно о первых судебных исках.

Ранее мы писали, что продажи белых слипонов Vans, в которых ходят игроки, выросли на 7800%.