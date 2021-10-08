"Игра в кальмара": продажи белых слипонов Vans, как у героев сериала, выросли на 7800%

Кроме слипонов, огромной популярностью пользуются также зеленые спортивные костюмы, красные комбинезоны и маски.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" продолжает устанавливать мировые рекорды не только по количеству просмотров, но и по другим параметрам. Как сообщает сайт Sole Supplier, теперь очередь дошла до костюмов, как на героях сериала, и до их обуви.

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Продажи белых слипонов Vans, в которые обуты участники смертельных игр в драме о выживании, выросли на рекордные 7800% с начала трансляции сериала 17 сентября. Их стоимость в розницу составляет от $30 до $60 долларов. Слипоны часто покупают под спортивные костюмы или для создания повседневного уличного образа. Однако "Игра в кальмара" сделала обычную с виду обувь хитом продаж.

"Продажи цветовой гаммы Triple White увеличились на 7800%. Обувь, которую обычно носят скейтеры и серферы, нужна теперь всем", – констатируют обозреватели ресурса.

Слипоны – это легкая спортивная обувь без шнуровки, которая задумывалась изначально для серфинга. Верх сделан из плотной парусины, а низ – из вулканизированной резины. Их создатель – Пол Ван Дорен, основавший компанию Vans в 1977 году.

Несмотря на то, что слипоны выглядят довольно просто по дизайну, на самом деле они дополнены эластичными боковинами и мягкими воротниками для дополнительного комфорта.

[ + – ] Слипоны, как у героев сериала, бьют рекорды продаж

По информации издания Input, покупатели разметают не только слипоны, но и другие вещи, похожие на те, которые показаны в сериале. Например, резко выросли продажи зеленых спортивных костюмов, которые носят игроки, красных комбинезонов, желтых футболок, оранжевых платьев и носкови по колено (последние три позиции – наряд гигантской куклы из первой игры). Так, всего за пару недель количество поисковых запросов красных комбинезонов в Интернете выросло на 62%.

Немало успеху продаж способствует и тот момент, что не за горами Хэллоуин, и образы из "Игры в кальмара" сейчас настолько популярны, что обошли даже нашумевший костюм Ким Кардашьян, прозванный черный пустотой.

[ + – ] Костюмы из "Игры в кальмара" – в топе на Хэллоуин

"Игра в кальмара" – сериал режиссера Хван Дон Хека, который транслировался стриминговым сервисом Netflix. Он рассказывает о группе игроков, которые соревнуются в серии детских игр за многомиллиардный приз. Выбывшие из игры расстреливаются на месте, а выжившие продолжают борьбу.

Проект стал настоящей сенсацией последних лет, а в Netflix его уже называют самым успешным за всю историю, поскольку он возглавил топ сервиса в 90 странах мира. Однако создатель сериала столкнулся с обвинениями в плагиате и вынужден был оправдываться перед прессой.