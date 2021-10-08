"Гра в кальмара": продажі білих сліпонів Vans, як у героїв серіалу, виросли на 7800%
Крім сліпонів, величезною популярністю користуються також зелені спортивні костюми, червоні комбінезони та маски.
Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" продовжує встановлювати світові рекорди не тільки за кількістю переглядів, а й за іншими параметрами. Як повідомляє сайт Sole Supplier, тепер черга дійшла до костюмів, як на героях серіалу, і до їхнього взуття.
Продажі білих сліпонів Vans, у які взуті учасники смертельних ігор у драмі про виживання, виросли на рекордні 7800% із початку трансляції серіалу 17 вересня. Їхня вартість у роздріб складає від $30 до $60 доларів. Сліпони часто купують під спортивні костюми або для створення повсякденного вуличного способу. Однак "Гра в кальмара" зробила звичайне на вигляд взуття хітом продажів.
"Продажі колірної гами Triple White збільшилися на 7800%. Взуття, яке зазвичай носять скейтери та серфери, потрібне тепер усім", — констатують оглядачі ресурсу.
Сліпони — це легке спортивне взуття без шнурівки, яке задумувалася спочатку для серфінгу. Верх зроблений зі щільної парусини, а низ — з вулканізованої гуми. Їхній творець — Пол Ван Дорен, який заснував компанію Vans у 1977 році.
Незважаючи на те, що сліпони мають досить простий дизайн, насправді вони доповнені еластичними боковинами та м'якими комірами для додаткового комфорту.
За інформацією видання Input, покупці розмітають не тільки сліпони, а й інші речі, схожі на ті, які показані в серіалі. Наприклад, різко зросли продажі зелених спортивних костюмів, які носять гравці, червоних комбінезонів, жовтих футболок, помаранчевих суконь і шкарпеток по коліно (останні три позиції — вбрання гігантської ляльки з першої гри). Так, усього за пару тижнів кількість пошукових запитів червоних комбінезонів у інтернеті зросла на 62%.
Немало успіху продажів сприяє й той момент, що не за горами Гелловін, і образи з "Гри в кальмара" зараз настільки популярні, що обійшли навіть гучний костюм Кім Кардаш'ян, названий чорною порожнечею.
"Гра в кальмара" — серіал режисера Гван Дон-хьока, який транслювався стрімінговим сервісом Netflix. Він розповідає про групу гравців, які змагаються в серії дитячих ігор за багатомільярдний приз. Тих, хто вибули з гри, розстрілюють на місці, а ті, що вижили, продовжують боротьбу.
Проект став справжньою сенсацією останніх років, а в Netflix його вже називають найуспішнішим за всю історію, оскільки він очолив топ сервісу в 90 країнах світу. Однак творець серіалу зіткнувся зі звинуваченнями в плагіаті та змушений був виправдовуватися перед пресою.