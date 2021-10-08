"Гра в кальмара": продажі білих сліпонів Vans, як у героїв серіалу, виросли на 7800%

Крім сліпонів, величезною популярністю користуються також зелені спортивні костюми, червоні комбінезони та маски.

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" продовжує встановлювати світові рекорди не тільки за кількістю переглядів, а й за іншими параметрами. Як повідомляє сайт Sole Supplier, тепер черга дійшла до костюмів, як на героях серіалу, і до їхнього взуття.

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Продажі білих сліпонів Vans, у які взуті учасники смертельних ігор у драмі про виживання, виросли на рекордні 7800% із початку трансляції серіалу 17 вересня. Їхня вартість у роздріб складає від $30 до $60 доларів. Сліпони часто купують під спортивні костюми або для створення повсякденного вуличного способу. Однак "Гра в кальмара" зробила звичайне на вигляд взуття хітом продажів.

"Продажі колірної гами Triple White збільшилися на 7800%. Взуття, яке зазвичай носять скейтери та серфери, потрібне тепер усім", — констатують оглядачі ресурсу.

Сліпони — це легке спортивне взуття без шнурівки, яке задумувалася спочатку для серфінгу. Верх зроблений зі щільної парусини, а низ — з вулканізованої гуми. Їхній творець — Пол Ван Дорен, який заснував компанію Vans у 1977 році.

Незважаючи на те, що сліпони мають досить простий дизайн, насправді вони доповнені еластичними боковинами та м'якими комірами для додаткового комфорту.

[ + – ] Сліпони, як у героїв серіалу, б'ють рекорди продажів

За інформацією видання Input, покупці розмітають не тільки сліпони, а й інші речі, схожі на ті, які показані в серіалі. Наприклад, різко зросли продажі зелених спортивних костюмів, які носять гравці, червоних комбінезонів, жовтих футболок, помаранчевих суконь і шкарпеток по коліно (останні три позиції — вбрання гігантської ляльки з першої гри). Так, усього за пару тижнів кількість пошукових запитів червоних комбінезонів у інтернеті зросла на 62%.

Немало успіху продажів сприяє й той момент, що не за горами Гелловін, і образи з "Гри в кальмара" зараз настільки популярні, що обійшли навіть гучний костюм Кім Кардаш'ян, названий чорною порожнечею.

[ + – ] Костюми з "Гри в кальмара" — у топі на Гелловін

"Гра в кальмара" — серіал режисера Гван Дон-хьока, який транслювався стрімінговим сервісом Netflix. Він розповідає про групу гравців, які змагаються в серії дитячих ігор за багатомільярдний приз. Тих, хто вибули з гри, розстрілюють на місці, а ті, що вижили, продовжують боротьбу.

Проект став справжньою сенсацією останніх років, а в Netflix його вже називають найуспішнішим за всю історію, оскільки він очолив топ сервісу в 90 країнах світу. Однак творець серіалу зіткнувся зі звинуваченнями в плагіаті та змушений був виправдовуватися перед пресою.