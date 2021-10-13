"Игра в кальмара" стала лучшим сериалом для Netflix: больше 111 млн зрителей по всему миру (видео)

Южнокорейский триллер установил рекорд по количеству зрителей менее чем за 20 дней.

Представители стримингового сервиса рассказали, что "‎Игра в кальмара" стала самой успешной киносагой в истории компании. Об этом сообщает The Guardian.

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Южнокорейский триллер режиссера Хван Дон Хека установил рекорд по количеству зрителей, только лишь за первые 17 дней его посмотрели 111 млн подписчиков. Более того, этот сериал стал первым, которому покорилась отметка в 100 млн просмотров в первые 28 дней после релиза.

Если провести сравнение с предыдущим рекордсменом, сериалом "Бриджертоны", над которым работали Шонда Раймс и Крис Ван Дусен, то его зрителями за тот же отчетный период стали свыше 80 млн человек.

Сейчас кинолента Хван Дон Хека — самое яркое событие в массовой культуре последнего времени. "Игра в кальмара" — в трендах видеохостингов, мемах и анализах культурологов, пытающихся выяснить, каким же все-таки образом продукт, изначально предназначавшийся для локального потребителя, нашел своих зрителей по всему миру.

Ранее Фокус сообщал, что стало известно, как выглядел главный герой "Игры в кальмара" в 90-е. Настоящая слава к актеру Ли Джон-джэ, сыгравшему Сон Ги Хуна в нашумевшем сериале, пришла только в 48 лет.