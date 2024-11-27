"Игра в кальмара": чем удивит зрителей второй сезон сериала (видео)

В новом сезоне зрители увидят не только новых персонажей, но и уже знакомых героев. Премьера сериала запланирована на 26 декабря.

26 декабря выходит один из самых долгожданных проектов Netflix, второй сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара", и по этому случаю стриминговый сервис выпустил официальный трейлер шоу.

События происходят через почти три года прошло с тех пор, как чудом выживший в адской игре со смертельными ставками Сон Ги Хун отказался лететь в США и поклялся разобраться с организаторами фатальной забавы.

Трейлер второго сезона "Игры в калмара"

В кадре – новая группа людей, которая заманивается в смертельную игру, причем одного человека завлекает один из культовых охранников шоу в красном костюме и черной маске с нарисованной на ней фигурой. Ги Хун, победитель прошлой игры, как и обещал, решает участвовать. Далее показан ряд знакомых моментов, когда в игру вводятся новые персонажи. На вопрос о том, почему он вернулся в этот проект, Ги Хун делает экстремальное заявление: "Игроки должны сражаться с создателями игры".

Второй сезон будет содержать фирменные элементы, но с некоторыми вариациями. В частности, Ги Хун теперь является опытным игроком, а не несчастной жертвой системы.

Трейлер продолжения "Игры в кальмара" также намекнул на то, как этот сезон выйдет за рамки игр. В мимолетный момент сцена переходит к вооруженным людям в каком-то лесу. Это говорит о том, что могут быть аутсайдеры или, возможно, даже люди, работающие с Ги Хуном, которые атакуют крепость извне. Революция главного героя против создателей игры также предполагает другой тип битвы, даже если в нем все еще есть некоторые классические игры, такие как "Red Light Green Light".

"Игра в кальмара" произвела фурор во всем мире, когда вышла в 2021 году. По сюжету, сотни людей, находящихся в тяжелом финансовом положении, соревнуются друг с другом в серии детских игр со смертельными последствиями. В актерский состав первого сезона вошли Ли Чон Чжэ, Пак Хэ Су, Нандито Хидаяттулла Путра, Ясуши Иваки и Ви Ха Джун. Сериал выиграл шесть премий "Эмми", в том числе премию "Выдающийся актер в драматическом сериале" (Ли Чон Чжэ).

Ранее Фокус писал, что участница реалити-шоу "Игра в кальмара" назвала сумму, которые получают выбывшие.