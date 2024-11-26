Актор із серіалу "Спіймати Кайдаша" розповів про підробіток: чим він займається

Актор зазначив, що почав працювати водієм ще на початку пандемії COVID-19, коли було мало зйомок. Зараз він деколи продовжує таксувати.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", український актор Роман Ясіновський час від часу працює таксистом. Про це він розповів в інтерв'ю Oboz.ua.

Актор зазначив, що почав працювати водієм поштової служби ще під час пандемії COVID-19. Тоді у Романа Ясіновського не було зйомок, а гроші закінчувались швидко, тому й було ухвалено таке рішення.

"Зателефонував другу, який має транспортну компанію. Він допоміг влаштуватися в компанію з міжнародних перевезень. Я от зараз, наприклад, деколи продовжую підтаксовувати", — додав він.

Роман Ясіновський розповів, що іноді його впізнають і кажуть, що він схожий на одного актора. Іноді в таких випадках актор починає імпровізувати, тобто міняти голос та інтонації. Деколи зізнається, що він артист, і його просять сфотографуватись.

"Але такі випадки бувають не так часто, бо зазвичай їжджу в шапці, в капюшоні якомусь. Звісно, працюю заради заробітку, але це ще й дуже цікаво", — розповів Роман.

Нагадаємо, нещодавно 67-річна акторка серіалу "Спіймати Кайдаша" Ніна Набока розповіла про однокласниць, які загинули під час обстрілів. Вона зазначила, що втратила двох однокласниць на війні. Зараз навіть немає школи, де вчилась зірка.

Додамо, що український актор з цього ж серіалу Григорій Бакланов озвучив 23 персонажі у грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, яка вийшла в реліз 20 листопада.