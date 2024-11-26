Актер из сериала "Поймать Кайдаша" рассказал о подработке: чем он занимается

Актер отметил, что начал работать водителем еще в начале пандемии COVID-19, когда было мало съемок. Сейчас он порой продолжает таксовать.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша", украинский актер Роман Ясиновский время от времени работает таксистом. Об этом он рассказал в интервью Oboz.ua.

Актер отметил, что начал работать водителем почтовой службы еще во время пандемии COVID-19. Тогда у Романа Ясиновского не было съемок, а деньги заканчивались быстро, поэтому и было принято такое решение.

"Позвонил другу, который имеет транспортную компанию. Он помог устроиться в компанию по международным перевозкам. Я вот сейчас, например, порой продолжаю подтаксировать", — добавил он.

Роман Ясиновский рассказал, что иногда его узнают и говорят, что он похож на одного актера. Иногда в таких случаях актер начинает импровизировать, то есть менять голос и интонации. Иногда признается, что он артист, и его просят сфотографироваться.

"Но такие случаи бывают не так часто, потому что обычно езжу в шапке, в капюшоне каком-то. Конечно, работаю ради заработка, но это еще и очень интересно", — рассказал Роман.

Напомним, недавно 67-летняя актриса сериала "Поймать Кайдаша" Нина Набока рассказала об одноклассницах, которые погибли во время обстрелов. Она отметила, что потеряла двух одноклассниц на войне. Сейчас даже нет школы, где училась звезда.

Добавим, что украинский актер из этого же сериала Григорий Бакланов озвучил 23 персонажей в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, которая вышла в релиз 20 ноября.