Один актер — 23 персонажа: Лаврин из "Поймать Кайдаша" озвучил Stalker 2

Актер Григорий Бакланов написал, что более года работал в студии, чтобы подарить свой голос персонажам долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

Украинский актер Григорий Бакланов озвучил 23 персонажей в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, которая вышла в релиз 20 ноября. Об этом актер рассказал на своей странице в Facebook.

Актер, известный по роли Лаврины в украинском сериале "Поймать Кайдаша", поздравил фанатов серии с премьерой и рассказал, что пробные аудио для украинской озвучки долгожданной игры он записал 1,5 года назад. Ответа от студии-разработчика GSC Game World Григорий ждал 4 месяца.

Его пробы одобрили, и за более чем год записей в студии голосом Бакланова заговорили 23 персонажа шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

"И вот. Игра, которую ждали 15 лет. Я счастлив нереально, что стал частью этой вселенной и подарил свой голос 23 персонажам", — написал актер.

Актер Бакланов стал актером озвучки Stalker 2 Фото: Facebook / Григорий Бакланов

В комментариях украинцы благодарят Бакланова и называют украинскую озвучку важнейшей частью вселенной Stalker 2.

"Видно сразу сделано с любовью, это чувствуется до глубины души. Вы сделали невероятную работу, профессиональную, благозвучную! Спасибо за украинскую душу, всем кто принимал участие в локализации! Это трогает!" — написал Василько Лан.

Комментаторы хвалят украинскую озвучку Stalker 2 и благодарят всех причастных к ее созданию Фото: Скриншот

"Вчера попробовала, украинская озвучка настолько понравилась, что некоторые эпизоды проходила дважды. Спасибо за ваш труд, получилось невероятно", — прокомментировала Olha Melnyk-Jones.

Украинцы в восторге от украинской озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля Фото: Скриншот

Напомним, 25 ноября Фокус собрал мемы о коробке спичек, из-за которого ирландский обозреватель Brendan Caldwell обвинил игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в национализме. Поводом для обвинений стал коробок спичек в сине-желтых цветах и маковое поле на одной из игровых локаций.

24 ноября украинская студия GSC сообщила, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля разошлась тиражом в более миллиона копий в первые два дня после выхода.