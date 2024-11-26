Один актор — 23 персонажі: Лаврін зі "Спіймати Кайдаша" озвучив Stalker 2
Актор Григорій Бакланов написав, що понад рік працював у студії, щоб подарувати свій голос персонажам довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.
Український актор Григорій Бакланов озвучив 23 персонажів у грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, яка вийшла в реліз 20 листопада. Про це актор розповів на своїй сторінці у Facebook.
Актор, відомий за роллю Лавріна в українському серіалі "Спіймати Кайдаша", привітав фанатів серії з прем'єрою та розповів, що пробні аудіо для українського озвучення довгоочікуваної гри він записав 1,5 роки тому. Відповіді від студії-розробника GSC Game World Григорій чекав 4 місяці.
Його проби схвалили, і за понад рік записів у студії голосом Бакланова заговорили 23 персонажі шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.
"І ось. Гра, яку чекали 15 років. Я щасливий нереально, що став частиною цього всесвіту і подарував свій голос 23 персонажам", — написав актор.
У коментарях українці дякують Бакланову та називають українське озвучення найважливішою частиною всесвіту Stalker 2.
"Видно відразу зроблено з любов'ю, це відчувається до глибини душі. Ви зробили неймовірну працю, професійну, милозвучну! Дякую за українську душу, всім хто приймав участь у локалізації! Це зворушує!" — написав Василько Лан.
"Вчора спробувала, українська озвучка настільки сподобалася, що деякі епізоди проходила двічі. Дякую за вашу працю, вийшло неймовірно", — прокоментувала Olha Melnyk-Jones.
Нагадаємо, 25 листопада Фокус зібрав меми про коробку сірників, через яку ірландський оглядач Brendan Caldwell звинуватив гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля в націоналізмі. Приводом для обвинувачень стала коробка сірників у синьо-жовтих кольорах і макове поле на одній з ігрових локацій.
24 листопада українська студія GSC повідомила, що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля розійшлася тиражем у понад мільйон копій в перші два дні після виходу.