Один актор — 23 персонажі: Лаврін зі "Спіймати Кайдаша" озвучив Stalker 2

Актор Григорій Бакланов написав, що понад рік працював у студії, щоб подарувати свій голос персонажам довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.

Український актор Григорій Бакланов озвучив 23 персонажів у грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, яка вийшла в реліз 20 листопада. Про це актор розповів на своїй сторінці у Facebook.

Актор, відомий за роллю Лавріна в українському серіалі "Спіймати Кайдаша", привітав фанатів серії з прем'єрою та розповів, що пробні аудіо для українського озвучення довгоочікуваної гри він записав 1,5 роки тому. Відповіді від студії-розробника GSC Game World Григорій чекав 4 місяці.

Його проби схвалили, і за понад рік записів у студії голосом Бакланова заговорили 23 персонажі шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

"І ось. Гра, яку чекали 15 років. Я щасливий нереально, що став частиною цього всесвіту і подарував свій голос 23 персонажам", — написав актор.

Актор Бакланов став актором озвучення Stalker 2 Фото: Facebook / Григорій Бакланов

У коментарях українці дякують Бакланову та називають українське озвучення найважливішою частиною всесвіту Stalker 2.

"Видно відразу зроблено з любов'ю, це відчувається до глибини душі. Ви зробили неймовірну працю, професійну, милозвучну! Дякую за українську душу, всім хто приймав участь у локалізації! Це зворушує!" — написав Василько Лан.

Коментатори хвалять українське озвучення Stalker 2 і дякують усім дотичним до її створення Фото: Скриншот

"Вчора спробувала, українська озвучка настільки сподобалася, що деякі епізоди проходила двічі. Дякую за вашу працю, вийшло неймовірно", — прокоментувала Olha Melnyk-Jones.

Українці в захваті від українського озвучення S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля Фото: Скриншот

Нагадаємо, 25 листопада Фокус зібрав меми про коробку сірників, через яку ірландський оглядач Brendan Caldwell звинуватив гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля в націоналізмі. Приводом для обвинувачень стала коробка сірників у синьо-жовтих кольорах і макове поле на одній з ігрових локацій.

24 листопада українська студія GSC повідомила, що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля розійшлася тиражем у понад мільйон копій в перші два дні після виходу.