Справжній хіт: S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля розійшлася тиражем понад мільйон копій в перші 2 дні після виходу

Продовження культової гри серії S.T.A.L.K.E.R. вже бʼє рекорди: продано понад 1 мільйон примірників, а фанати в захваті.

Українська студія GSC повідомила про продаж понад 1 мільйона копій гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Для цього їй знадобилося менш як 48 годин, що вже прозвали неймовірним успіхом. Гра вже посіла перше місце за продажами на Steam. Але це не єдине, чим можуть похвалитися розробники: гра зібрала багато позитивних реакцій від критиків та блогерів та вже стала одним з найбільших релізів цього року.

Що про гру говорять критики?

Гра вже отримала відгуки від найбільших ігрових видань, і більшість з них дають продовженню "S.T.A.L.K.E.R" позитивну оцінку. Рецензенти відзначають захопливий всесвіт, багато пригод, які не змусять гравців занудьгувати, довершену бойову систему та неймовірну деталізованість постапокаліптичного сеттінгу. Гра отримала 77 балів на OpenCritic та наразі має оцінку в 74 бали на Metacritic. Якщо ж говорити про мінуси, то більшість критиків, як от IGN, сходяться в головному недоліку гри — великій кількості багів. Але як жартують користувачі соц. мереж, це є лише аномаліями Зони.

Скриншот гри S.T.A.L.K.E.R. 2

Скриншот гри S.T.A.L.K.E.R. 2

GameRant, наприклад, відзначає багатий світ та сильний геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: "…це один із найбільш захоплюючих пост-апокаліптичних відкритих світів, які ми коли-небудь досліджували, безпрецедентною потужністю гравця та геймплеєм, який достатньо винагороджує вас для виклику, який він ставить.". The Verge так само хвалить атмосферність та сюжет гри, називаючи її "епіком, який забезпечує неперевершену фантазію про сталкерів — якщо ви можете дивитися далі, ніж безліч збоїв". GamesRadar+ назвало S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля "найкращою та найбільш зламаною грою, в яку ми грали цього року". Особливо критики хвалять складність гри, називаючи її "ідеальною для тих, хто любить ігри на виживання з скреготінням".

Скриншот гри S.T.A.L.K.E.R. 2

Які "пасхалки" вже встигли знайти гравці?

В грі заховано багато "пасхалок", які з захопленням шукають фанати. Серед них вже помітили банку енергетика Non Stop, ікону Божої матері на Маковому полі, камео Майкла Щура, накладений на музику вірш Стуса "Між світлом і душею виріс мур", борщівник, який час від часу зустрічається на шляху головного героя, відсилку на машину з 2-ї частини "Гаррі Поттера", яка застрягла в плакучій вербі тощо.

У S.T.A.L.K.E.R. 2 помітили банку енергетика Non Stop Фото: Скриншот

Майкл Щур у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, що до плейлиста саундтреку гри увійшло понад 100 українських пісень, серед яких гурт The Hardkiss, ТНМК, Христина Соловій і багато інших українських музикантів.