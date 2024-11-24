Настоящий хит: S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля разошлась тиражом более миллиона копий в первые 2 дня после выхода

Продолжение культовой игры серии S.T.A.L.K.E.R. уже бьет рекорды: продано более 1 миллиона экземпляров, а фанаты в восторге.

Украинская студия GSC сообщила о продаже более 1 миллиона копий игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Для этого ей понадобилось менее 48 часов, что уже прозвали невероятным успехом. Игра уже заняла первое место по продажам на Steam. Но это не единственное, чем могут похвастаться разработчики: игра собрала много положительных реакций от критиков и блогеров и уже стала одним из крупнейших релизов этого года.

Что об игре говорят критики?

Игра уже получила отзывы от крупнейших игровых изданий, и большинство из них дают продолжению "S.T.A.L.K.E.R" положительную оценку. Рецензенты отмечают увлекательную вселенную, много приключений, которые не заставят игроков заскучать, совершенную боевую систему и невероятную детализированность постапокалиптического сеттинга. Игра получила 77 баллов на OpenCritic и сейчас имеет оценку в 74 балла на Metacritic. Если же говорить о минусах, то большинство критиков, как вот IGN, сходятся в главном недостатке игры — большом количестве багов. Но как шутят пользователи соц. сетей, это лишь аномалии Зоны.

Скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2

GameRant, например, отмечает богатый мир и сильный геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: "...это один из самых захватывающих пост-апокалиптических открытых миров, которые мы когда-либо исследовали, беспрецедентной мощью игрока и геймплеем, который достаточно вознаграждает вас для вызова, который он ставит.". The Verge так же хвалит атмосферность и сюжет игры, называя ее "эпиком, который обеспечивает непревзойденную фантазию о сталкерах — если вы можете смотреть дальше, чем множество сбоев". GamesRadar+ назвало S.T.A.L.K.E.R. 2 Сердце Чернобыля "лучшей и самой взломанной игрой, в которую мы играли в этом году". Особенно критики хвалят сложность игры, называя ее "идеальной для тех, кто любит игры на выживание со скрежетом".

Скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Какие "пасхалки" уже успели найти игроки?

В игре спрятано много "пасхалок", которые с восторгом ищут фанаты. Среди них уже заметили банку энергетика Non Stop, икону Божьей матери на Маковом поле, камео Майкла Щура, наложенное на музыку стихотворение Стуса "Між світлом і душею виріс мур", борщевик, который время от времени встречается на пути главного героя, отсылку на машину из 2-й части "Гарри Поттера", которая застряла в плакучей иве и тому подобное.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 заметили банку энергетика Non Stop Фото: Скриншот

Майкл Щур в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: X (Twitter)

Напомним, что в плейлист саундтрека игры вошло более 100 украинских песен, среди которых группа The Hardkiss, ТНМК, Кристина Соловий и многие другие украинские музыканты.