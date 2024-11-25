Європеєць звинуватив STALKER 2 в "націоналізмі" через сірники: українці відповіли мемами (фото)

Ірландець Brendan Caldwell написав огляд про українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2, в якій помітив прояви українського націоналізму. Українці відгукнулись на такі заяви жартами та мемами.

Під час проходження гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" європейський оглядач помітив коробку сірників, пофарбовану в синьо-жовтий колір, та поле з маками, на яких ховали запорозьких козаків. Іншої української атрибутики не було, але це не завадило оглядачу заявити, що він тут бачить націоналізм. Детальний огляд розміщений на порталі Eurogamer. Фокус зібрав десятки мемів та оцінок, якими українці відреагували на обвинувачення.

Коротку розповідь про S.T.A.L.K.E.R. 2 написав автор Brendan Caldwell, який проживає в Північній Ірландії, займається комп'ютерними іграми та пише огляди. На порталі розміщено єдиний його текст, в якому він спершу пише про російсько-українську війну, потім — про двох програмістів з команди, яких убили росіяни. А потім скаржиться на націоналізм: на його думку, про це свідчать два об'єкти — сірникова коробка та макове поле.

"Хоча шутер від першої особи, випущений цього тижня, не нападає на гравця явними посиланнями на той конфлікт, що триває, але невеликі проблиски українського націоналізму проглядають крізь нього – кольори прапора на коробці сірників, поле маків, що позначає моторошне місце відпочинку загиблих воїнів", — написав Брендон.

У мережі можна відшукати скриншоти моментів гри, про які написав оглядач. На одному — скриншот з сірниками, а на коробці імітація прапору без козака з сірником. На другому — макове поле.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - момент з сірниками Фото: Скриншот Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - момент з полем Фото: Скриншот

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 — реакція українців

Українці відреагували мемами на критику європейця. Є група дописів, в яких публікують упаковку від товарів країн ЄС, Великої Британії та США, які також виконані з національною символікою. Оглядача риторично запитують, чи бачить він і тут націоналізм і чи не є його заяви подвійними стандартами.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - меми про націоналізм в Британії Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - меми про націоналізм європейців Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - меми про націоналізм Італії Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - меми про націоналізм Британії Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - меми про націоналізм США

З'явилась також публікація в соцмережі X від компанії "Київстар".

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - мем від Київстар Фото: Скриншот

Інші висміяли побоювання європейця, намалювавши сірниковими коробками свастику або натякнувши, що козак з сірником символізує факельну ходу на честь дня народження Степана Бандери.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - жарти про символіку Фото: Скриншот Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - жарти про факели Фото: Скриншот

Також є публікації, на яких видно іншу популярну сірникову коробку в Україні: на ній — червоний мак, якого злякався Брендон. Крім того, пишуть, що у такому дизайні немає нічого лякаючого і він переповнює прилавки магазинів, нічого не символізуючи натомість.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - коробка сірників з маками Фото: Скриншот Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - коробка сірників з пожежею Фото: Скриншот

Українці показали європейців, які жахаються від будь-якої української символіки, і при чому припустили, що це наслідок потужної російської пропаганди.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - мем про страх європейців Фото: Скриншот Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - мем про страх оглядача

Крім того, згадували інші речі, які на Заході мали б сприйматись як націоналізм, але розглядаються спокійно, на відміну від символів України. Серед іншого, показали солодощі в кольорах латвійського прапора, магазина "Ікеа" в жовто-блакитному і навіть картину Ван Гога, яку Брендом також мав би загейтити.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - меми про націоналізм і Латвія Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - меми про націоналізм і Ikea Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - меми про націоналізм і Ван Гог

Зазначимо, гра S.T.A.L.K.E.R. 2 від українських розробників вийшла у продаж 20 листопада і протягом перших чотирьох днів вдалось продати 2 млн копій. Тим часом у РФ обіцяють карати подібні розваги: російські політики вбачають, що там є український націоналізм та компрометація ЗС РФ.

Нагадуємо, 21 листопада західні користувачі високо оцінили українську озвучку гри S.T.A.L.K.E.R. 2 та дали пораду людям, які планують б в неї грати.