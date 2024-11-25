Европеец обвинил STALKER 2 в "национализме" из-за спичек: украинцы ответили мемами (фото)

Ирландец Brendan Caldwell написал обзор об украинской игре S.T.A.L.K.E.R. 2, в которой подметил проявления украинского национализма. Украинцы откликнулись на такие заявления шутками и мемами.

Во время прохождения игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" европейский обозреватель заметил коробку спичек, окрашенную в сине-желтый цвет, и поле с маками, на которых хоронили запорожских казаков. Другой украинской атрибутики не было, но это не помешало обозревателю заявить, что он здесь видит национализм. Подробный обзор размещен на портале Eurogamer. Фокус собрал десятки мемов и оценок, которыми украинцы отреагировали на обвинения.

Краткий рассказ о S.T.A.L.K.E.R. 2 написал автор Brendan Caldwell, проживающий в Северной Ирландии, занимается компьютерными играми и пишет обзоры. На портале размещен единственный его текст, в котором он сначала пишет о российско-украинской войне, затем о двух программистах из команды, которых убили россияне. А потом жалуется на национализм: по его мнению, об этом свидетельствуют два объекта — спичечный коробок и маковое поле.

"Хотя шутер от первого лица, выпущенный на этой неделе, не нападает на игрока явными ссылками на продолжающийся конфликт, но небольшие проблески украинского национализма просматривают сквозь него — цвета флага на коробке спичек, поле маков, что обозначает жуткое место отдыха погибших воинов" , – написал Брэндон.

В сети можно найти скриншоты моментов игры, о которых написал обозреватель. На одном — скриншот со спичками, а на коробке имитация флага без казака со спичкой. На втором – маковое поле.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля – момент со спичками Фото: Скриншот Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля – момент с полем Фото: Скриншот

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 — реакция украинцев

Украинцы отреагировали мемами на критику европейца. Есть группа сообщений, публикующих упаковку от товаров стран ЕС, Великобритании и США, которые также выполнены с национальной символикой. Обозреватели риторически спрашивают, видит ли он и здесь национализм и не являются ли его заявления двойными стандартами.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — мемы о национализме в Британии Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — мемы о национализме европейцев Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — мемы о национализме Италии Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — мемы о национализме Британии Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — мемы о национализме США

Появилась также публикация в соцсети X от компании "Киевстар".

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля - мем от Киевстара Фото: Скриншот

Другие высмеяли опасения европейца, нарисовав спичечными коробками свастику или намекнув, что казак со спичкой символизирует факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля – шутки о символике Фото: Скриншот Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля - шутки о факелах Фото: Скриншот

Также есть публикации, на которых видна другая популярная спичечная коробка в Украине: на ней — красный мак, которого испугался Брендон. Кроме того, пишут, что в таком дизайне нет ничего пугающего и он переполняет прилавки магазинов, ничего не символизируя.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля - коробка спичек с маками Фото: Скриншот Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля - коробка спичек с пожаром Фото: Скриншот

Украинцы показали ужасающихся от любой украинской символики европейцев и предположили, что это следствие мощной российской пропаганды.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля - мем о страхе европейцев Фото: Скриншот Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля - мем о страхе обозревателя

Кроме того, вспоминали другие вещи, которые на Западе должны восприниматься как национализм, но рассматриваются спокойно, в отличие от символов Украины. Среди прочего, показали сладости в цветах латвийского флага, магазина "Икеа" в желто-голубом и даже картину Ван Гога, которую Брендон тоже должен был бы захейтить.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — мемы о национализме и Латвия Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — мемы про национализм и Ikea Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — мемы о национализме и Ван Гоге

Отметим, игра S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинских разработчиков вышли в продажу 20 ноября и в течение первых четырех дней удалось продать 2 млн копий. Между тем, в РФ обещают наказывать подобные развлечения: российские политики видят, что там есть украинский национализм и компрометация ВС РФ.

Напомним, 21 ноября западные пользователи высоко оценили украинскую озвучку игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и дали совет людям, которые планируют в нее играть.