Актриса из сериала "Поймать Кайдаша" рассказала об одноклассницах, которые погибли во время войны

Актриса провела все детство в Донецкой области. Там похоронены ее родители.

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67-летняя актриса Нина Набока, которая родом из Донецкой области, известная ролью в сериалах "Поймать Кайдаша", "Первые ласточки" и "Дом "Слово" рассказала об одноклассницах, которые погибли во время обстрелов. Воспоминаниями о своей малой Родине актриса поделилась в интервью OBOZ.UA.

В частности, актриса призналась, что родом из поселка Ильинка, который прикреплен к Курахово Донецкой области, там дом ее родителей. Нина Набока рассказала, что была там очень давно, ведь сейчас село почти полностью разбито.

"Половину родительского дома снесло ракетой, а у соседей совсем ничего не осталось. Наш дом был на старшей сестре моей мамы. Она с войной уехала из Донецкой области в Черновцы к сыну — это там, где я была. Еще одна сестра уехала в Новую Зеландию — там живет ее дочь. И возвращаться девушкам некуда — все разбомблено. А моя мама умерла давно, похоронена там", — рассказала актриса.

По ее словам, нет больше и школы в которой она училась. Также Нина Набока потеряла двух одноклассниц на войне.

"У нас был очень дружный класс. Встречались каждый год — на День шахтера и на Рождество. И вот у нас такие страшные потери. Как рассказываю, плачу. Знаете, когда слышу, что говорят о нашем регионе, мол, полностью русскоязычный, мне делается плохо. Пусть они заткнутся с тем "русским Донбассом", извините на слове. Исконные жители моего села имели фамилии — Набока, Сорока, Притула, Чумак, Мороз, Холод. А россияне начали приезжать с 30-х годов на шахты. Тогда и мать моя приехала — она русская. А еще Рындины, Морковины, Манякины, Аблезовы — я их всех знаю, училась с ними. Вы посмотрите хронику тех времен из Горловки. Там все в веночках и рубашках украинских. Россияне, учите историю! Но они не хотят ни читать, ни видеть", — возмутилась актриса.

Нина Набока также рассказала, что сейчас в селе живет ее одноклассница Рая. Ее дом разбит.

"Только начали отстраивать — опять попадание. Но хоть тяжело и бедно, но люди продолжают оставаться. Даже магазин торгует. А я так хочу домой! Вы не представляете, как мечтаю сесть на лавочку возле дома. У нас над забором росла здоровенная абрикоса. Так обильно родила, что негде было плоды девать, закапывали. Так хочется там побыть, к маме сходить на могилку. К одноклассницам — такие смерти страшные пришлось им принять. Что говорить — беда", — резюмировала актриса.

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Поймать Кайдаша" рассказала о зяте, который служит на "нуле".