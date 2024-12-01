Украинский актер Александр Рудинский сыграл в одном сериале с Ричардом Гиром (фото, видео)

Продюсером картины из 10 серий стал Джордж Клуни. Персонаж Рудинского — украинский военный.

Украинский актер Александр Рудинский снялся в сериале Джорджа Клуни. Кадрами со съемок он поделился в своем Instagram.

Украинец появился в новом шпионском сериале "Агентство", продюсером которого стал Джордж Клуни.

Также в проекте снялись Майкл Фассбендер, Ричард Гир и Джеффри Райт. Герой Александра Рудинского появляется во 2, 3, 9 и 10 сериях шпионской картины Клуни.

"Что для меня особенно важно, это тема Украины, которая проходит линейно через весь сюжет... Мой персонаж — Саша Бутенко, украинский военный, который выполняет задания под прикрытием врача как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Украины", — говорил актер в интервью Harper's Bazaar.

Александр Рудинский

В частности, Александр Рудинский признался, что ему далось труднее всего во время съемок.

"Самое сложное для меня было находиться вдали от семьи. Это, пожалуй, единственное, что давалось тяжело. Все остальное прошло прекрасно, ведь я давно мечтал об этом проекте и работал над собой, чтобы оказаться на таком уровне", — отметил актер.

Трейлер сериала "Агентство"

Отметим, что ранее Александр Рудинский также снялся в сериале от Netflix "Декамерон".

Напомним, актер Роман Ясиновский рассказал о своей подработке.

Также Фокус писал об ожиданиях от второго сезона сериала "Игра в кальмара".