"Готова пойти на фронт": актриса Анастасия Пустовит рассказала о любимом в ВСУ, оккупации и буднях в Запорожье

Анастасия в день интервью была в Запорожье во время масштабного обстрела ВС РФ. По ее словам, такие утра уже стали для нее обыденностью.

Анастасия Пустовит, звезда сериалов "Акушерка" и "Когда падают деревья", дала интервью и рассказала о своей волонтерской деятельности и творческих планах. Ее последней работой стала четырехсерийная военная драма "Путь", которая выйдет 5 декабря, к Международному дню волонтера на канале 2+2. Анастасия сыграла самоотверженную волонтерку, которая спасает людей, рискуя собственной жизнью. Об этом и планах вступить в ряды ВСУ она рассказала изданию Viva!

5 декабря выходит сериал с участием Анастасии Пустовит

Актриса, которая родом из Херсонщины, призналась, что в Запорожье находится из-за своего парня-военного.

"Он с первых дней войны ушел добровольцем, служит на этом направлении. Поэтому Запорожье для нас — город встреч. Как только у меня выпадают выходные, а у него — возможность вырваться на несколько дней на передышку, сразу еду к нему. Так живем уже три года... Первый год было трудно, особенно, когда он был пехотинцем, в полях. Сейчас уже немного легче", — рассказала Анастасия Пустовит.

Она говорит, что была вынуждена взять паузу на три месяца от всей работы и сосредоточилась на себе, и пытается вернуться к актерской профессии, потому что последние два с половиной года была больше сосредоточена на волонтерстве.

"Но мне надо за что-то жить, актерство — это мой хлеб. Сидеть на шее у родителей или своего парня для меня недопустимо. И для стабилизации моего психологического состояния тоже очень важно немного дать себе жизнь, кроме войны, не так глубоко быть погруженной в нее. Но волонтерские проекты я не оставляю", — рассказала актриса. Ранее она говорила, что хочет пойти на фронт и не оставила эти планы. Сейчас Пустовит готовится и учится.

"Такие мысли есть, я общаюсь с военными на эту тему, но это не значит, что я уже завтра готова пойти. Понемногу готовлюсь, учусь. Прошла занятия по оказанию первой медицинской помощи. Скоро, надеюсь, у меня будет занятие по тактической медицине, с одним из бывших бойцов, который сейчас ведет профессиональные курсы. У нас действительно большое количество женщин воюет, но армия не особо готова к глобальной мобилизации именно женщин, по моему мнению. И здесь тоже надо думать, выбирать подразделение, где можно быть действительно полезной", — Пустовит отметила, что зрело оценивает свои возможности и понимает, что боец-штурмовик или боевой медик из нее вряд ли получится. Она предполагает, что могла бы управлять дронами, но пока закрывает потребности различных подразделений в чем ей помогает медийность.

Поэтому роль волонтера в ленте "Путь" была ей очень близка. Хотя возвращаться даже на съемочной площадке в российскую оккупацию было трудно.

"В первый день войны мы поехали в Немешаево, куда семья переехала еще в 1996 году. Мы даже не подозревали, что окажемся в оккупации. Тогда я не испытывала особого страха, потому что психика была мобилизована на то, чтобы выжить. Страх появился после того, как выехали из оккупации, когда опасность миновала. Буквально сразу у меня произошел проект в Польше, который вышел на стриминговой платформе Netflix. Я сыграла украинку, которая выехала во время полномасштабного вторжения в Польшу. В этом проекте я и выплеснула все свои эмоции", — вспоминает актриса.

Анастасия Пустовит снималась в Польше

Сейчас она уверена, что надо снимать украинское кино даже во время войны, главное условие — оно должно быть качественным.

"Кино о войне должно быть, потому что это наше общение с западным зрителем. Если мы не покажем нашу точку зрения на эту войну, за нас это сделают россияне. И они это делают. Также для наших зрителей должны делать качественное кино, чтобы они не потребляли российский контент", — заявила актриса.

Она и сейчас переживает за своих родных и знакомых, которые оказались в оккупированном российскими войсками Скадовске. Но считает, что не надо погружаться в уныние.

"Лишать себя каких-то удовольствий — это все равно, что лишать себя жизни. Я прошла через это и оказалась в депрессии. Из-за чрезмерной нагрузки, лишения себя каких-то маленьких вознаграждений, пришло выгорание. Пришлось работать с этим состоянием. Поэтому сейчас я стараюсь ни в чем себе не отказывать, получать позитив из всего... Не убило — значит, надо жить дальше... Война высасывает жизнь, она неестественна. Я не готова терять свою жизнь, чтобы быть постоянно в депрессии. Поэтому стараюсь изменить, что в моих силах, и не тратить время на то, что изменить не могу", — резюмировала Анастасия Пустовит.

Напомним, украинский актер Александр Рудинский снялся в новом шпионском сериале "Агентство", продюсером которого стал Джордж Клуни. Также в проекте снялись Майкл Фассбендер, Ричард Гир и Джеффри Райт. Герой Александра Рудинского появляется во 2, 3, 9 и 10 сериях шпионской картины Клуни.