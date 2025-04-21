Рожать по трое детей: демограф рассказал, как уберечь население Украины от уменьшения

Чтобы население нашей страны не сокращалось, в идеале 100 женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет должны рожать 210-220 детей.

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Об этом изданию "РБК-Украина" рассказал заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Впрочем, отметил он, есть женщины, которые не хотят или не могут иметь детей, поэтому, чтобы население не уменьшалось, остальным украинкам фактически надо рожать по три ребенка. Но ни в одной европейской стране нет такого уровня рождаемости.

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В среднем по ЕС, по его словам, 100 женщин рожают 150-160 детей. Лучшая демографическая ситуация во Франции, где благодаря пронаталистической политике государства рождаемость составляет 170-180 детей на 100 женщин.

Александр Гладун отметил, что в 2019-м году 100 женщин рожали 123 ребенка, что даже вдвое меньше, чем нужно. В 2021-м, когда коронавирусная инфекция сильно повлияла на ситуацию, на 100 женщин было 116 детей. Сейчас эксперты считают, что 100 женщин рожает 95-100 детей. И это еще не худший показатель, поскольку в Южной Корее на такое же количество женщин приходится 72 ребенка.

Напомним, в ООН предполагают, что к 2100 году в каждой европейской стране смертность превысит рождаемость. Скажем, в Украине сокращение населения ожидается на уровне 61%.

Также Фокус писал, что рождаемость в Украине снижается катастрофическими темпами.