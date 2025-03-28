В Европе прогнозируют сокращение населения: украинцев станет меньше на 61%, — Visual Capitalist

Предполагается, что из-за снижения уровня рождаемости к 2100 году в каждой европейской стране смертность превысит рождаемость

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К 2100 году в Европе прогнозируют сокращение населения. В Украине ожидается такое сокращение до 61%. Об этом пишет Visual Capitalist со ссылкой на данные ООН.

По прогнозу народонаселения мира на 2024 год ООН, наибольшее относительное сокращение численности населения Украины произойдет между 2025-2100 годами.

Предполагается, что из-за снижения уровня рождаемости к 2100 году в каждой европейской стране смертность превысит рождаемость. По прогнозам население вырастет только в восьми европейских странах.

Наибольшее сокращение населения будет наблюдаться в Восточной и Южной Европе. Эту группу возглавляет Украина, где по прогнозу ООН в течение следующих 75 лет она потеряет 61% своего населения.

Кроме падения рождаемости, ООН также указывает и миграцию населения за пределы страны. В частности, в некоторых западноевропейских странах (Великобритания, Франция) из-за иммиграции может наблюдаться однозначный рост населения.

Напомним, что рождаемость в Украине снижается катастрофическими темпами. За время большой войны, по разным оценкам, из Украины выехало около 2 млн детей, многие из которых уже бесплатно учатся в школах или европейских вузах (с низкими шансами на возвращение).