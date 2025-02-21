Чрезвычайная демографическая ситуация. Почему Украина будет терять миллионы людей в ближайшие годы
В перспективе, каждый год Украина может терять по миллиону человек как эмигрировавших плюс отрицательный прирост, предупреждает экономист Алексей Кущ. То есть, получается, что нация через короткое время просто перестанет существовать, если ничего не изменится, делает он простой арифметический вывод
В Украине давно сложилась, условно говоря, "чрезвычайная демографическая ситуация". Причем, еще до войны.
Я формулирую это следующим образом: если война — национальная трагедия, то наша демография — национальная катастрофа.
Но еще страшнее отношение общества к этой проблеме.
Одни рассуждают в стиле: "меньше народа — больше кислорода". Другие вспоминают пример малонаселенной Австралии. Третьи говорят о том, что "во всем мире так".
Это, по сути, свидетельствует о глубокой внутренней суицидальности части нашего общества.
Общественная суицидальность — это неумение реагировать на экзистенциальные риски существования нации как целостного живого, роевого организма.
У нас действительно есть одно общее явление со странами ЕС — коэффициент фертильности ниже 2.
Для простого воспроизводства популяции нужно 2,2. В Европе данный показатель, как и у нас, ниже критической двойки (в Украине он ниже единицы — 0,7).
Но это лишь часть демографического уравнения, так нельзя сравнивать.
Европа решает проблему с демографией за счет трудовой миграции из других стран.
Франция — за счет рождаемости в среде мигрантов из Франсафрики (что, правда, создает иные проблемы, уже социального, а не демографического характера).
В Китае коэффициент фертильности — тоже ниже 2. Но там есть 1,4 млрд населения. То есть, главная проблема Китая — это старение населения, а не его численность.
В Японии низкая рождаемость, но при показателе населения в 125 млн, экономически активное население на историческом пике — более 60 млн человек.
За счет чего?
Вовлечение в трудовые ресурсы людей старше 65 лет (более 20% трудовых ресурсов).
Но это достигается за счет уникального роста продолжительности жизни в Японии: мужчины живут в среднем более 80 лет, а женщины — и того больше.
То есть, если не брать такие страны, как Индия, Пакистан, Иордания, Афганистан, Саудовская Аравия, Узбекистан, некоторые африканские государства, то почти у всех есть проблемы с рождаемостью, что закономерно в условиях общества потребления 21 века и женской эмансипации.
Но у большинства стран есть свои амортизаторы данной проблемы.
Их три:
- Изначально большая численность населения для данной территории. Возникает проблема старения, а не числа.
- Динамичный поток трудовых мигрантов, магнитом для которых служат высокие стандарты жизни и развития экономики.
- Вовлечение в состав трудовых ресурсов жителей старше 65 лет за счет роста продолжительности жизни и хорошего здоровья (медицина, профилактика, питание и т.д.).
У нас нет ни одного из указанных выше факторов:
- Изначально большое население в 53 млн растеряно.
- К нам никто не едет и не поедет в будущем.
- Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине сократилась с 64 до 57 лет, а женщин — с 75 до 70 лет.
То есть старше 65 лет будет жить лишь незначительная часть женского населения, состояние здоровья которого не позволит работать. А большинство мужчин до 65 лет вообще не доживут.
И все это катастрофически усугубляет постоянный поток мигрантов из страны.
В ближайшие годы Украина будет терять 300 тыс жителей как отрицательный прирост населения и 500 тыс выехавших из страны (сальдо).
Суммарно — от 800 тыс до 1 млн жителей в год.
То есть данные процессы, если их не остановить, угрожают существованию нации как таковой.
Причем даже в случае прекращения войны.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно