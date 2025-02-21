Чрезвычайная демографическая ситуация. Почему Украина будет терять миллионы людей в ближайшие годы

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В Украине давно сложилась, условно говоря, "чрезвычайная демографическая ситуация". Причем, еще до войны.

Я формулирую это следующим образом: если война — национальная трагедия, то наша демография — национальная катастрофа.

Но еще страшнее отношение общества к этой проблеме.

Одни рассуждают в стиле: "меньше народа — больше кислорода". Другие вспоминают пример малонаселенной Австралии. Третьи говорят о том, что "во всем мире так".

Это, по сути, свидетельствует о глубокой внутренней суицидальности части нашего общества.

Общественная суицидальность — это неумение реагировать на экзистенциальные риски существования нации как целостного живого, роевого организма.

У нас действительно есть одно общее явление со странами ЕС — коэффициент фертильности ниже 2.

Для простого воспроизводства популяции нужно 2,2. В Европе данный показатель, как и у нас, ниже критической двойки (в Украине он ниже единицы — 0,7).

Но это лишь часть демографического уравнения, так нельзя сравнивать.

Европа решает проблему с демографией за счет трудовой миграции из других стран.

Франция — за счет рождаемости в среде мигрантов из Франсафрики (что, правда, создает иные проблемы, уже социального, а не демографического характера).

В Китае коэффициент фертильности — тоже ниже 2. Но там есть 1,4 млрд населения. То есть, главная проблема Китая — это старение населения, а не его численность.

В Японии низкая рождаемость, но при показателе населения в 125 млн, экономически активное население на историческом пике — более 60 млн человек.

За счет чего?

Вовлечение в трудовые ресурсы людей старше 65 лет (более 20% трудовых ресурсов).

Но это достигается за счет уникального роста продолжительности жизни в Японии: мужчины живут в среднем более 80 лет, а женщины — и того больше.

То есть, если не брать такие страны, как Индия, Пакистан, Иордания, Афганистан, Саудовская Аравия, Узбекистан, некоторые африканские государства, то почти у всех есть проблемы с рождаемостью, что закономерно в условиях общества потребления 21 века и женской эмансипации.

Но у большинства стран есть свои амортизаторы данной проблемы.

Их три:

Изначально большая численность населения для данной территории. Возникает проблема старения, а не числа. Динамичный поток трудовых мигрантов, магнитом для которых служат высокие стандарты жизни и развития экономики. Вовлечение в состав трудовых ресурсов жителей старше 65 лет за счет роста продолжительности жизни и хорошего здоровья (медицина, профилактика, питание и т.д.).

У нас нет ни одного из указанных выше факторов:

Изначально большое население в 53 млн растеряно. К нам никто не едет и не поедет в будущем. Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине сократилась с 64 до 57 лет, а женщин — с 75 до 70 лет.

То есть старше 65 лет будет жить лишь незначительная часть женского населения, состояние здоровья которого не позволит работать. А большинство мужчин до 65 лет вообще не доживут.

И все это катастрофически усугубляет постоянный поток мигрантов из страны.

В ближайшие годы Украина будет терять 300 тыс жителей как отрицательный прирост населения и 500 тыс выехавших из страны (сальдо).

Суммарно — от 800 тыс до 1 млн жителей в год.

То есть данные процессы, если их не остановить, угрожают существованию нации как таковой.

Причем даже в случае прекращения войны.

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