Не завозить мигрантов, а возвращать своих. Что спасет Украину от демографической катастрофы

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Предупреждая все забросы (а они уже понемногу начались) о необходимости завоза в Украину мигрантов — якобы без них нам страну не восстановить, работать некому, демографическая ситуация критическая и тд.

Это все полная чушь. Мигранты помогут нам только в одном — потерять страну. А во время войны любые заявления на эту тему вообще звучат как: "Вы, украинцы, умирайте, а вместо вас привезут других, кто здесь будет работать".

Выступать за завоз мигрантов в Украину могут только те, для кого нация и страна абсолютно ничего не значат. Работать мы должны над возвращением домой украинцев, особенно молодежи, а не думать, как заменить свое население чужими национальностями.

Тем более мы, как США, самолетами их потом никуда не вывезем.

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