Тысяча мигрантов к одному украинцу — какой будет правильная формула успеха Украины

Related video

Разговор о демографической катастрофе в Украине в 2025 году стоит начинать с повышения производительности труда, а не с "необходимо привезти 100000 миллиардов африканцев и арабов".

Производительность труда является ключевым индикатором эффективности экономической деятельности, оценивающим, насколько эффективно используются человеческие ресурсы для достижения максимального производственного результата.

То есть, если вчера Микола махал кайлом и имел минимальную производительность труда, а завтра тем же кайлом будет махать Абдула, то на рост темпов развития экономики Украины это не повлияет.

Повлияет, когда у Миколы будет инженерная система, заменяющая собой 1000 рабочих Абдулов, которой он будет управлять с помощью CRM/AI/роботов/и т.д. То есть — производительность труда Миколы становится высокой.

Высокая производительность труда означает, что каждый работник генерирует больше добавленной стоимости за единицу времени. Это позволяет увеличить объемы производства без пропорционального роста затрат на оплату труда.

Один Микола = 1000 Абдулов.

Важно

Рожать по 5-7 детей и ждать мигрантов: как можно восстановить население Украины, — мнение эксперта

В условиях ограниченности рабочей силы, что актуально для Украины из-за демографической катастрофы, оптимизация использования человеческих ресурсов обеспечивает стабильный рост ВВП.

Предприятия, работающие с высокой производительностью, способны производить качественные товары и услуги по конкурентоспособным ценам. Это способствует расширению экспорта, привлечению инвестиций как изнутри, так и извне, что стимулирует технологическое обновление и модернизацию производственных мощностей.

Рост производительности труда приводит к повышению уровня заработной платы, что ведет к увеличению покупательной способности населения.

Повышенный потребительский спрос стимулирует дальнейшее производство, создавая положительный мультипликаторный эффект на всю экономику. Результатом этого процесса является более быстрый рост ВВП.

Высококвалифицированные мигранты преимущественно не приедут. У нас невысокий уровень зп. В том числе потому, что низкая производительность, сырьевая экономика, импорт преобладает над экспортом, мизерные ПИИ (прямые иностранные инвестиции — Ф.) и т.д. США и страны ЕС пересматривают свои миграционные политики, потому что столкнулись с проблемами. Демографическая катастрофа — пожалуй, последний шанс для государства и бизнеса ГЛУБОКО задуматься и КАРДИНАЛЬНО изменить трудовую политику — повысить производительность труда.

Забыл добавить!

Это на фоне того, что в обществе живет тезис "пусть те украинцы, кто уехал, не возвращаются", и с ним особо никто не борется.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно