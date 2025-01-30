Как украинцу с опытом и рабочей специальностью устроиться на официальную работу с зарплатой более 50 тыс. грн? Да еще если он избегает встречи с ТЦК? Эту задачу решают не только соискатели, но и работодатели. Фокус узнал о последних трендах на рынке труда.

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В Украине насчитывают сотни тысяч экономически неактивных украинцев, которых можно привлечь к рынку труда, предоставив им возможность овладеть востребованной профессией. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время бизнес-форума. Однако безработица только растет. Эксперты рассказали Фокусу об актуальной ситуации с поиском работы в Украине.

В правительстве уточняют, что на сегодня в стране работают 13,3 млн человек, еще около миллиона активно ищут работу и готовы начать работать в ближайшее время. "В то же время 12,5 млн украинцев являются экономически неактивными. В этой группе также студенты, люди, ведущие домашнее хозяйство, пенсионеры, которые вышли на пенсию по возрасту, но могли бы еще работать, женщины, находящиеся в декретном отпуске, люди с инвалидностью. Это именно те люди, которых можно привлечь на рынок труда, предоставив им возможность овладеть новой актуальной на сегодня профессией, переквалифицироваться, повысить профессиональный уровень", — сообщила Татьяна Бережная.

Среди них много людей, которые не могут найти работу по своей специальности или из-за недостаточных навыков или образования.

В Украине хотят трудоустроить людей, которые вышли на пенсию по возрасту, но могут работать Фото: pexels.com

Кого ищут работодатели

Фокус узнал у профильных специалистов, действительно ли с таким количеством безработных украинцев и в новом, 2025 году, рынок труда все еще страдает от дефицита кадров. Оказалось, что да. В частности, согласно данным крупнейших порталов по поиску работы, кадровый дефицит сохраняется в следующих категориях:

рабочие специальности: строители, механики, электрики, водители.

сфера обслуживания: продавцы-консультанты, кассиры, официанты.

охрана, безопасность: вакансии для Сил обороны Украины. Спрос на специалистов в этой категории сохраняется даже в периоды сезонного спада.

"В 2025 году рынок труда в Украине будет преодолевать ключевые вызовы, которые были и в прошлом году, адаптироваться к изменениям в мире и демонстрировать устойчивость, акцентируя на социальной ответственности в различных ее проявлениях. Вероятно, что эффективное использование имеющихся ресурсов также будет основным лейтмотивом на рынке труда. Актуальными остаются изменения подходов к найму, дальнейшее использование ИИ-инструментов, внимание к удержанию команд, их ментального состояния в условиях постоянного стресса, внедрение программ по обучению, переобучению, карьерному развитию и т.д., включая кандидатов без опыта", — комментирует Фокусу ситуацию PR-менеджер портала Work.ua Виктория Белякова.

Существенно увеличилось количество вакансий бухгалтеров и ощущается нехватка профессионалов в медицине

Доминика Иванова-Бекар, HR эксперт, владелица HR агентства соглашается с перечнем самых востребованных специалистов и добавляет в топ "вечнозеленых" самых востребованных специальностей продавцов консультантов и менеджеров по продажам, а пальму первенства среди рабочих и технических специальностей отдает водителям.

"Кроме этого за последний квартал существенно увеличилось количество вакансий бухгалтеров и ощущается нехватка профессионалов в медицине (медицинские сестры, семейные врачи, узкопрофильные специалисты)", — говорит Доминика Иванова-Бекарь.

Оборонная отрасль держит планку высоких зарплат в Украине

Где и сколько сейчас платят

Если сравнивать отрасли, то первенство из самых оплачиваемых безоговорочно держит ІТ-индустрия, где уровень среднего оклада превышает показатели в других отраслях и это касается как разработчиков, так и административных должностей.

Так, если усреднить, то средняя зарплата джуниора (опыт работы от 1 года) на уровне 38 000 грн., Middle — 105 000 грн., Senior — 190 000 грн.

Средняя зарплата джуниора (опыт работы от 1 года) на уровне 38 000 гривен, Middle — 105 000 гривен, Senior — 190 000 гривен

Также сравнительно высокие заработные платы в сферах телекоммуникаций и диджитал, финансах и фармацевтической отрасли. В разрезе профессий это традиционно руководители предприятий и С-lvl, IT специалисты (разработчики, специалисты по кибербезопасности, data sciencе, AI и ML), трейдеры, аудиторы, врачи узких специальностей (кардиологи, нейрохирурги и т.д.).

Эксперты отмечают, что благодаря государственному финансированию, поддержке международных финансовых учреждений и частным инвестициям ситуация с уровнем заработных плат в оборонной и области инженерных разработок — defence-tech и miltech, по сравнению с 2020-2021 годом, существенно улучшилась. И хотя уровень заработных плат здесь немного уступает традиционному ИТ, но пока компании имеют существенное преимущество, а именно возможность бронирования военнообязанных. Поэтому на пути трудоустройства не становятся даже требования о пребывании в Украине и работе в офисном формате.

Дефицит рабочей силы — где сейчас самая критическая ситуация Фото: pexels.com

Сложнее ситуация в hardware направлении (аппаратное обеспечение), где остро ощущается потребность в инженерных и инженерно-конструкторских специальностях, а заработные платы могут стартовать от 120 000 грн и выше.

С другими отраслями гораздо скромнее. По данным портала Work.ua, в декабре 2024 года средняя зарплата, предложенная работодателями, составляла 24 000 грн (+5% к ноябрю). В значительной степени это происходило именно благодаря вакансиям от Сил обороны.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в категориях:

"Недвижимость" — 50 000 грн (+14%);

"Юриспруденция" — 22 500 грн (+13%);

"Управление персоналом, HR" — 27 000 грн (+8%);

"Телекоммуникации и связь" — 26 920 грн (+6%);

"Топ-менеджмент, руководство высшего звена" — 47 500 грн (+6%).

Лидерами по уровню средних зарплат стали четыре области Украины Фото: work.ua

А региональными лидерами по уровню средних зарплат стали следующие регионы Украины:

Киевская область — 25 250 грн (+250 грн к ноябрю);

Львовская область — 24 000 грн (+1 500 грн);

Днепропетровская область — 22 500 грн (+500 грн);

Одесская область — 22 000 грн (+500 грн).

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Как отмечают специалисты, такие финансовые предложения работодателей в Украине — не потолок. Чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше рынок труда будет испытывать недостаток кадров из-за внутренней миграции в более безопасные регионы, выезда за границу и мобилизации. Поэтому нехватка персонала будет усиливаться во всех отраслях, что приведет к обострению конкуренции за таланты, в рамках которой бизнес будет вынужден повышать заработную плату.

"Но такое повышение, скорее, вынужденный шаг удержания собственной команды и привлечения персонала. Так как многие компании на грани истощения ресурсов в первую очередь — это касается малого бизнеса", — добавила эксперт по кадрам Доминика Иванова-Бекар.

Среди кандидатов продолжает набирать популярность удаленная работа, поэтому именно такие вакансии закрываются сравнительно быстро. Но пока что далеко не все работодатели готовы предоставить даже гибридный график.

Среди очевидных трендов есть и вакансии компаний, которые предоставляют бронирование имеют существенное преимущество Кандидаты охотно рассматривают такие вакансии даже при условии меньшей заработной платы и низкой позиции.

Мебельная фабрика на Закарпатье ведет переговоры с МИД о трудоустройстве 160 человек из Народной Республики Бангладеш Фото: Мирослав Билецкий, глава Закарпатской ОГА

Пока украинцы ищут "удальонку", будут работать трудовые мигранты из Бангладеш

Как ранее сообщал Фокус, за почти три года полномасштабной войны Украина оказалась среди лидеров по самому низкому уровню рождаемости в мире. Аналитики McKinsey Global Institute в своем исследовании акцентировали на глобальных демографических вызовах, а также на кризисной ситуации в Украине, которая уже столкнулась с депопуляцией. Если в мире прогнозируют "демографический коллапс" к 2100 году, то для Украины он стал реальностью прямо сейчас.

На этом фоне новость с завозом в Закарпатье 160 работников из Бангладеш, о чем сообщил Мирослав Билецкий, председатель Закарпатской ОГА, не вызывает удивления. Однако беспокойство и вопросы остаются. Неужели мебельной фабрике выгоднее привлечь более сотни трудовых мигрантов, перевезти их через полмира, решить визовые вопросы, обеспечить зарплатой, жильем и питанием в Украине, чем трудоустроить своих граждан?

"У нас не хватает собственных трудовых ресурсов. Это первый и основной момент.

Бизнес, который создал все условия, закупил оборудование, материалы, остро нуждается в работниках Фото: Мирослав Билецкий, глава Закарпатской ОГА

Если мы говорим о Бангладеш, то, прежде всего, давайте сравним минимальную зарплату в Украине и там. У нас она составляет 8 000 грн. По актуальной информации, в Бангладеш — около 72 долларов (3025 грн). Понятно, что мигранты приедут не только из Бангладеш, но и из Пакистана, Индии. Для наших работодателей это более дешевая рабочая сила, чем украинцы, которых сейчас просто не хватает. Закарпатье по трудовой активности — один из наименее активных регионов. Поэтому, если работодатель сможет пройти все моменты легализации этих трудовых мигрантов в Украине — это будет первое неплохое начало. Но, легко ли будет это сделать в условиях нашей непростой миграционной политики, трудно сказать", — отметила эксперт по кадрам.

Из-за инфляции заработная плата в Украине уже стала неконкурентной для мигрантов из Турции, Узбекистана и Казахстана

Она добавляет, что из-за инфляции заработная плата в Украине уже стала неконкурентной для мигрантов из Турции, Узбекистана и Казахстана.

"Гражданам Турции наша зарплата уже не интересна. Так же с азербайджанцами, казахами. Там экономическая ситуация лучше, уровень жизни, минимальная заработная плата выше украинской. Не думаю, что ситуация с мигрантами будет массовым явлением. Не каждая компания может себе позволить такие расходы", — добавляет Доминика Иванова-Бекар.

Наиболее часто упоминаемая причина кризиса на рынке труда — мобилизация Фото: Интерфакс-Украина

У бизнеса проблемы: как не потерять людей и экономику страны

Наиболее часто упоминаемая причина кризиса на рынке труда — мобилизация. При этом речь идет не только о так называемой "бусификации" и оттоке кадров из-за опасений ТЦК: кто-то действительно увольняется, чтобы не подвергаться риску быть мобилизованным на официальной работе, кто-то работает "из дома", выезжает за границу.

Олег Пендзин, эксперт экономического дискуссионного клуба, видит в этом угрожающую тенденцию.

"К сожалению, я думаю, что это масштабная проблема бизнеса. Это большая проблема, которая будет однозначно мощно отражаться и в последующие годы. Недаром на сегодняшний момент наши демографы говорят о том, что в стране необходимо для обеспечения восстановления экономики завозить 450 тыс. трудовых мигрантов из Юго-Восточной Азии и Пакистана. У нас фиксируется огромная структурная безработица", — отмечает экономист.

Недаром на сегодняшний момент наши демографы говорят о том, что в стране необходимо для обеспечения восстановления экономики завозить 450 тыс. трудовых мигрантов из Юго-Восточной Азии и Пакистана. У нас фиксируется огромная структурная безработица

Сейчас избытку юристов и экономистов в Украине противостоит огромный дефицит кадров рабочих профессий и водителей. И повышение зарплат, которые бы привлекли кандидатов, в основном, не выход.

"Сегодня заработная плата для водителей большегрузного авто составляет 1,5-2 тыс. долларов. И при этом людей вы не найдете. Поэтому, речь идет не об экономии бизнеса на заработной плате для украинских работников, а о физическом отсутствии людей. А если вспомнить, что это предприятие строится на Закарпатье, где мобилизационная ситуация является одной из самых тяжелых в стране, и физически на сегодня найти людей рабочих специальностей там невозможно, потому что они под мобилизационными повестками, поэтому это ожидаемая вещь", — говорит Олег Пендзин.

Проблема нехватки рабочей силы на третий год полномасштабной войны постепенно передвинулась на первое место для бизнеса и заставила работодателей делать то, о чем ученые говорили задолго до нее — привлекать все доступные резервы. А война еще больше обострила проблему "депопуляции" или обесчеловечивания страны.

Бизнесу, возможно, и дешевле легализовать иностранца, потому что он не подлежит воинскому учету Фото: УНИАН

В то же время привлечение на украинский рынок труда трудовых мигрантов может удовлетворить насущную потребность, но временно. Работать на возвращение людей в Украину, предоставить возможность переквалификации части рабочей силы сложнее, но перспективнее, ведь нехватка кадров в стране уже запускает определенные процессы в экономике, которые могут стать необратимыми.

"Не решат трудовые мигранты проблему бизнеса", — считает директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько.

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"Бизнесу, возможно, и дешевле легализовать иностранца, потому что он не подлежит воинскому учету. К тому же, набрав побольше трудовых мигрантов, до 50% украинцев можно забронировать, то есть квота повышается. Но есть организации, которые вообще не имеют никакой квоты и там забирают большинство работников. При таких условиях человек не имеет возможности продать свои навыки или передать свой опыт, научить других. "Бусификация", в которую превратилась наша мобилизация, просто сжирает бизнес и работать становится некому. Кто-то боится из дома выходить, а кто-то выходя из дома попадает не на работу, а в ТЦК. Поэтому здесь проблема не в зарплате, а именно в безопасности", — говорит эксперт.

Поэтому, как работодатели, так и экономисты единого мнения: без налаживания процесса мобилизации и воинского учета, возвращения людей и постоянной эффективной системы переквалификации кадров кризис на рынке труда не решить и экономику не спасти.