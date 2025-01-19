Количество вакансий резко упало: рынок труда в Украине шокирует

В декабре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, составил 24 000 грн.

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В декабре 2024 года сезонные особенности ярко отразились на рынке труда: новогодне-рождественские праздники традиционно замедлили процессы найма. Об этом говорится в исследовании Work.ua.

В декабре количество вакансий на сайте поиска работы сократилось на 19%. Исключением стала категория "Охрана, безопасность", где публикуются вакансии от Сил обороны Украины.

"В декабре работодатели разместили на Work.ua 88 864 предложений работы, что на 19% меньше ноября. Уменьшение количества работы видим во всех областях и категориях вакансий, за исключением "Охрана, безопасность" (6 760 предложений работы, +1% к ноябрю)", — говорится в исследовании.

В декабре на сайте Work.ua число активно ищущих работу кандидатов сократилось на 6%. Однако, поскольку вакансий также стало меньше, уровень конкуренции остался на уровне предыдущих четырех месяцев. Это позволило работодателям, продолжавшим найм в декабре, не ощутить значительного влияния сезонных факторов. Снижение числа соискателей было отмечено во всех регионах и категориях, кроме "Сельское хозяйство, агробизнес", где показатель остался неизменным.

"Один из немногих показателей, который вырос в последний месяц 2024 года — это зарплаты. В декабре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, составил 24 000 (+5% к ноябрю). Видим, что это изменение в значительной степени связано с вакансиями от Сил обороны", — отметили аналитики компании.

Тенденция проявила себя во всех областях лидерах, кроме Харьковской, где этот показатель остался на отметке 20 000 грн. В остальных регионах зафиксированы следующие цифры:

25 250 (+250 грн к ноябрю) — Киевская область;

24 000 (+1 500 грн) — Львовская;

22 500 грн (+500 грн) — Днепропетровская;

22 000 грн (+500 грн) — Одесская.

Больше всего выросли зарплаты в категориях:

"недвижимость" — 50 000 грн, +14%;

"юриспруденция" — 22 500 грн, +13%;

"управление персоналом, HR" — 27 000 грн, +8%;

"телекоммуникации и связь" — 26 920 грн, +6%;

"топ-менеджмент, руководство высшего звена" — 47 500 грн, +6%.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

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