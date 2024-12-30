Украинцы готовы работать за меньшие деньги: как меняется рынок труда

Многие украинцы уезжают за границу в поисках безопасности и стабильного дохода, что создает дополнительный дефицит кадров на внутреннем рынке труда.

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Украинский рынок труда продолжает демонстрировать устойчивость перед различными вызовами. Однако многие сотрудники не готовы пересматривать свои зарплатные ожидания, даже сталкиваясь с трудностями при поиске работы. В то же время увеличивается число людей, готовых освоить новую профессию, чтобы сохранить конкурентоспособность. Об этом говорится в исследовании Барометра рынка труда 2024-2025 от GRC.UA.

Согласно результатам опроса, 70% украинцев не готовы работать за зарплату ниже уровня, который они получали до войны. Этот показатель увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом, отражая стойкость работников в вопросах оплаты труда. Среди тех, кто все же допускает снижение доходов, большинство (59%) готовы уменьшить свои зарплатные ожидания лишь на 5%. Лишь 12% респондентов согласны работать за оплату, сокращенную на 10%.

Несмотря на нехватку специалистов, многие украинцы сталкиваются с тем, что их навыки и опыт не соответствуют требованиям современного рынка труда. Это побуждает значительную часть работников задуматься о смене профессии или повышении квалификации:

в 2024 году 63% респондентов заявили о готовности получить новую профессию, чтобы оставаться востребованными и получать более высокую зарплату (против 54% в 2023 году);

уже обретает новую профессию каждый десятый украинец (12%), а еще 95% респондентов планируют сделать это в ближайшее время.

При этом количество работников, отказывающихся от обучения из-за большого опыта в своей отрасли, уменьшилось с 24% до 19%. Денежное вознаграждение остается важнейшим фактором при выборе места работы. Украинский бизнес, осознавая это, пытается сохранять конкурентный уровень заработной платы.

41% работников отметили, что уровень их зарплаты не изменился по сравнению с 2023 годом;

47% респондентов заявили, что стали получать больше, чем в прошлом;

12% украинцев столкнулись с сокращением зарплаты.

В 2024 году средняя заработная плата в Украине увеличилась на 22%. Такой рост стал возможным благодаря устойчивости бизнеса и способности работников адаптироваться к новым условиям. Наибольшее повышение зарплат затронуло те отрасли, где спрос на специалистов остается особенно высоким. Полномасштабная война усилила отток трудоспособного населения за границу в поисках безопасности и стабильного заработка, что усугубило кадровый дефицит на внутреннем рынке. Тем не менее, те, кто остался в стране, стремятся сохранять свои профессиональные позиции и уровень доходов.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.