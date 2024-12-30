Українці готові працювати за менші гроші: як змінюється ринок праці

Багато українців виїжджають за кордон у пошуках безпеки і стабільного доходу, що створює додатковий дефіцит кадрів на внутрішньому ринку праці.

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Український ринок праці продовжує демонструвати стійкість перед різними викликами. Однак багато співробітників не готові переглядати свої зарплатні очікування, навіть стикаючись з труднощами під час пошуку роботи. Водночас збільшується кількість людей, готових освоїти нову професію, щоб зберегти конкурентоспроможність. Про це йдеться в дослідженні Барометра ринку праці 2024-2025 від GRC.UA.

Згідно з результатами опитування, 70% українців не готові працювати за зарплату, нижчу за рівень, який вони отримували до війни. Цей показник збільшився на 8% порівняно з минулим роком, відображаючи стійкість працівників у питаннях оплати праці. Серед тих, хто все ж допускає зниження доходів, більшість (59%) готові зменшити свої зарплатні очікування лише на 5%. Лише 12% респондентів згодні працювати за оплату, скорочену на 10%.

Незважаючи на брак фахівців, багато українців стикаються з тим, що їхні навички та досвід не відповідають вимогам сучасного ринку праці. Це спонукає значну частину працівників замислитися про зміну професії або підвищення кваліфікації:

у 2024 році 63% респондентів заявили про готовність здобути нову професію, щоб залишатися затребуваними й отримувати вищу зарплату (проти 54% у 2023 році);

уже здобуває нову професію кожен десятий українець (12%), а ще 95% респондентів планують зробити це найближчим часом.

При цьому кількість працівників, які відмовляються від навчання через великий досвід у своїй галузі, зменшилася з 24% до 19%. Грошова винагорода залишається найважливішим фактором при виборі місця роботи. Український бізнес, усвідомлюючи це, намагається зберігати конкурентний рівень заробітної плати.

41% працівників зазначили, що рівень їхньої зарплати не змінився порівняно з 2023 роком;

47% респондентів заявили, що стали отримувати більше, ніж у минулому;

12% українців зіткнулися зі скороченням зарплати.

У 2024 році середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22%. Таке зростання стало можливим завдяки стійкості бізнесу та здатності працівників адаптуватися до нових умов. Найбільше підвищення зарплат торкнулося тих галузей, де попит на фахівців залишається особливо високим. Повномасштабна війна посилила відтік працездатного населення за кордон у пошуках безпеки і стабільного заробітку, що посилило кадровий дефіцит на внутрішньому ринку. Проте ті, хто залишився в країні, прагнуть зберігати свої професійні позиції і рівень доходів.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.