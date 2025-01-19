Кількість вакансій різко впала: ринок праці в Україні шокує

У грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, становив 24 000 грн.

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У грудні 2024 року сезонні особливості яскраво позначилися на ринку праці: новорічно-різдвяні свята традиційно сповільнили процеси найму. Про це йдеться в дослідженні Work.ua.

У грудні кількість вакансій на сайті пошуку роботи скоротилася на 19%. Винятком стала категорія "Охорона, безпека", де публікуються вакансії від Сил оборони України.

"У грудні роботодавці розмістили на Work.ua 88 864 пропозицій роботи, що на 19% менше за листопад. Зменшення кількості роботи бачимо в усіх галузях і категоріях вакансій, за винятком "Охорона, безпека" (6 760 пропозицій роботи, +1% до листопада)", — йдеться в дослідженні.

У грудні на сайті Work.ua кількість кандидатів, які активно шукають роботу, скоротилася на 6%. Однак, оскільки вакансій також стало менше, рівень конкуренції залишився на рівні попередніх чотирьох місяців. Це дало змогу роботодавцям, які продовжували найм у грудні, не відчути значного впливу сезонних чинників. Зниження кількості претендентів було відзначено в усіх регіонах і категоріях, крім "Сільське господарство, агробізнес", де показник залишився незмінним.

"Один із небагатьох показників, який зріс в останній місяць 2024 року — це зарплати. У грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, становив 24 000 (+5% до листопада). Бачимо, що ця зміна значною мірою пов'язана з вакансіями від Сил оборони", — зазначили аналітики компанії.

Тенденція проявила себе в усіх областях лідерах, крім Харківської, де цей показник залишився на позначці 20 000 грн. В інших регіонах зафіксовано такі цифри:

25 250 (+250 грн до листопада) — Київська область;

24 000 (+1 500 грн) — Львівська;

22 500 грн (+500 грн) — Дніпропетровська;

22 000 грн (+500 грн) — Одеська.

Найбільше зросли зарплати в категоріях:

"нерухомість" — 50 000 грн, +14%;

"юриспруденція" — 22 500 грн, +13%;

"управління персоналом, HR" — 27 000 грн, +8%;

"телекомунікації та зв'язок" — 26 920 грн, +6%;

"топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 47 500 грн, +6%.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.