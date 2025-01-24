Женщины живут в среднем 71 год, а мужчины — 59: каким будет население Украины к 2040 году

На мировой демографической карте McKinsey Global Institute Украина обозначена как одна из худших зон по уровню рождаемости вместе с регионом Большого Китая. По данным демографов, в среднем на 10 семей рождается всего шесть детей.

Related video

За почти три года полномасштабной войны в Украине продолжительность жизни мужчин снизилась с 65 до 57 лет, что ухудшило и без того критическую ситуацию. Кроме того, страна оказалась среди лидеров по самому низкому уровню рождаемости в мире. Аналитики McKinsey Global Institute в своем исследовании акцентировали на глобальных демографических вызовах, а также на кризисной ситуации в Украине, которая уже столкнулась с депопуляцией. Если в мире прогнозируют "демографический коллапс" к 2100 году, то для Украины он стал реальностью прямо сейчас, пишет OBOZ.UA.

Уровень рождаемости: ситуация в Украине и мире

На мировой демографической карте McKinsey Global Institute Украина обозначена как одна из худших зон по уровню рождаемости вместе с регионом Большого Китая. Однако даже там, где рождаемость составляет одного ребенка на семью, ситуация лучше, чем в Украине: здесь на 10 семей приходится всего шесть детей. Это худший показатель в мире, даже с учетом войны.

Коэффициент рождаемости по регионам (на одну женщину) 1950-2023 гг. Фото: McKinsey Global Institute

В отличие от Украины, в Европейском Союзе ситуация роста населения пока стабилизируется благодаря миграции. Однако демографический кризис охватывает и этот регион: средний уровень рождаемости в Европе составляет всего 1,4 ребенка на пару, тогда как для замещения поколений нужно не менее двух детей.

Численность населения Украины: какие сценарии

Первую и единственную перепись населения Украины провели в 2001 году. Тогда численность населения Украины составляла 48,5 миллиона человек. По данным Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, по состоянию на июль 2024 года численность населения сократилась до 35,8 миллиона человек, из которых на подконтрольной территории проживает лишь 31,1 миллиона. Это почти на 7 миллионов меньше, чем на начало 2022 года, когда было 42 миллиона.

Осенью 2024 года правительство разработало и утвердило стратегию демографического развития Украины до 2040 года. По прогнозам, к этому времени население может уменьшиться до 28,9 миллиона человек. И даже по оптимистическому сценарию, предусматривающему возвращение эмигрантов и реализацию демографической стратегии, численность населения в 2040-м не превысит 33,9 миллиона.

Стратегия предусматривает два сценария развития: инерционный (без значительных изменений) и сценарий изменений, направленный на стимулирование рождаемости и возвращение эмигрантов. Однако даже в лучшем случае достичь докризисного уровня в 41 миллион жителей в ближайшее время не удастся.

Для преодоления демографического кризиса Украине нужно не только стабилизировать ситуацию после войны, но и активно привлекать трудовых мигрантов. Чтобы удовлетворить потребности восстановления, ежегодно в страну должно прибывать около 300 тысяч работников. В перспективе это могут быть преимущественно мигранты из Азии или Африки.

Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Украине будет постепенно расти. По состоянию на 2024 год этот показатель составлял лишь 64,1 года. При этом:

средняя продолжительность жизни мужчин — 57,3 года;

средняя продолжительность жизни женщин — 70,9 года.

По инертному сценарию, к 2040 году средняя продолжительность жизни может вырасти до 71 года: для мужчин — до 66 лет, а для женщин — до 75,8 года.

По оптимистическому сценарию, в 2030 году общая средняя продолжительность жизни достигнет 72 лет, а к 2040 году увеличится до 73,5 года. Однако даже при таких условиях мужчины будут жить почти на 10 лет меньше, чем женщины.

Напомним, уровень смертности в Украине в 2024 году является самым высоким в мире — 18,6 на 1000 человек. За первые шесть месяцев года умерло 250 972 граждан, что в три раза превышает количество новорожденных.

В пятерку стран Европы с самой низкой рождаемостью, по данным ООН, вошли Мальта, Испания, Италия, Польша, Кипр.