Жінки живуть в середньому 71 рік, а чоловіки — 59: яким буде населення України до 2040 року

На світовій демографічній мапі McKinsey Global Institute Україна позначена як одна з найгірших зон за рівнем народжуваності разом із регіоном Великого Китаю. За даними демографів, у середньому на 10 родин народжується всього шестеро дітей.

Related video

За майже три роки повномасштабної війни в Україні тривалість життя чоловіків знизилася з 65 до 57 років, що погіршило і без того критичну ситуацію. Крім того, країна опинилася серед лідерів за найнижчим рівнем народжуваності у світі. Аналітики McKinsey Global Institute у своєму дослідженні акцентували на глобальних демографічних викликах, а також на кризовій ситуації в Україні, яка вже зіткнулася з депопуляцією. Якщо у світі прогнозують "демографічний колапс" до 2100 року, то для України він став реальністю просто зараз, пише OBOZ.UA.

Рівень народжуваності: ситуація в Україні та світі

На світовій демографічній мапі McKinsey Global Institute Україна позначена як одна з найгірших зон за рівнем народжуваності разом із регіоном Великого Китаю. Однак навіть там, де народжуваність становить одну дитину на родину, ситуація краща, ніж в Україні: тут на 10 родин припадає лише шість дітей. Це найгірший показник у світі, навіть з урахуванням війни.

Коефіцієнт народжуваності по регіонах (на одну жінку) 1950-2023 рр. Фото: McKinsey Global Institute

На відміну від України, у Європейському Союзі ситуація зростання населення поки стабілізується завдяки міграції. Проте демографічна криза охоплює і цей регіон: середній рівень народжуваності у Європі становить лише 1,4 дитини на пару, тоді як для заміщення поколінь потрібно щонайменше двоє дітей.

Чисельність населення України: які сценарії

Перший та єдиний перепис населення України провели у 2001 році. Тоді чисельність населення України становила 48,5 мільйона осіб. За даними Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, станом на липень 2024 року чисельність населення скоротилася до 35,8 мільйона осіб, з яких на підконтрольній території проживає лише 31,1 мільйона. Це майже на 7 мільйонів менше, ніж на початок 2022 року, коли було 42 мільйони.

Восени 2024 року уряд розробив та затвердив стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. За прогнозами, до цього часу населення може зменшитися до 28,9 мільйона осіб. І навіть за оптимістичним сценарієм, що передбачає повернення емігрантів та реалізацію демографічної стратегії, кількість населення у 2040-му не перевищить 33,9 мільйона.

Стратегія передбачає два сценарії розвитку: інерційний (без значних змін) та сценарій змін, що спрямований на стимулювання народжуваності та повернення емігрантів. Проте навіть у найкращому випадку досягти докризового рівня у 41 мільйон жителів найближчим часом не вдасться.

Для подолання демографічної кризи Україні потрібно не лише стабілізувати ситуацію після війни, але й активно залучати трудових мігрантів. Щоб задовольнити потреби відбудови, щорічно до країни має прибувати близько 300 тисяч працівників. У перспективі це можуть бути переважно мігранти з Азії чи Африки.

Очікувана середня тривалість життя в Україні поступово зростатиме. Станом на 2024 рік цей показник складав лише 64,1 роки. При цьому:

середня тривалість життя чоловіків — 57,3 роки;

середня тривалість життя жінок — 70,9 роки.

За інертним сценарієм, до 2040 року середня тривалість життя може зрости до 71 року: для чоловіків — до 66 років, а для жінок — до 75,8 року.

За оптимістичним сценарієм, у 2030 році загальна середня тривалість життя досягне 72 років, а до 2040 року збільшиться до 73,5 року. Однак навіть за таких умов чоловіки житимуть майже на 10 років менше, ніж жінки.

Нагадаємо, рівень смертності в Україні 2024 року є найвищим у світі — 18,6 на 1000 осіб. За перші шість місяців року померло 250 972 громадян, що у три рази перевищує кількість новонароджених.

До п'ятірки країн Європи з найнижчою народжуваністю, за даними ООН, увійшли Мальта, Іспанія, Італія, Польща, Кіпр.