Готовы платить 100 тысяч гривен — в Госслужбе занятости назвали самые оплачиваемые профессии

Зарплаты не будут падать, потому что всегда действуют законы демографии и конкуренции, а в перспективе должны расти, с сохранением нынешней их структуры, говорят в службе занятости.

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В последнее время в Украине наблюдается тенденция уменьшения количества специалистов на рынке труда, из-за чего работодатели вынуждены повышать зарплаты. Больше всего получают инженерные специальности — около 100 тысяч гривен. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала директор Государственной службы занятости Юлии Жовтяк.

По ее словам, рынок труда во время войны ярко продемонстрировал структурные диспропорции отечественной экономики. Так, с одной стороны, Украина получила вызовы военного времени, а с другой — в обществе и государстве осознали необходимость кардинальных изменений на рынке труда, без которых украинская экономика обречена отставать.

По словам Юлии Жовтяк, сейчас люди нуждаются в большей зарплате, а больше всего сейчас зарабатывают военные.

"И это правильно и оправдано. Среди предприятий невоенного сектора больше всего продолжают зарабатывать в IT. Кроме этого - в сфере недвижимости, транспорта, логистики, HR. Большие зарплаты получают наладчики различного оборудования, операторы станков с программным управлением. Их зарплаты достигают 80 — 100 тысяч гривен. Инженерные профессии — это минимум 100 тысяч гривен. Приличные зарплаты — в аграрном секторе", — рассказала директор Госслужбы занятости.

Она добавила, что зарплаты не будут падать, потому что всегда действуют законы демографии и конкуренции, а в перспективе должны расти, с сохранением нынешней их структуры. По дефицитным специальностям зарплаты будут только расти.

Напомним, что ранее Национальное агентство квалификаций зарегистрировало профессиональный стандарт "инспектор по воинскому учету". Этим документом будут руководствоваться все предприятия Украины.