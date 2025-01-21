Зарплаты в Украине резко падают: в каких регионах платят меньше всего

Падение уровня зарплат объяснянтся отсутствием крупных предприятий, низкой экономической активностью и недостаточным развитием инфраструктуры.

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Рынок труда в Украине в 2024 году продолжал ощущать влияние войны и связанных с ней экономических последствий. Однако, несмотря на сложности, активность как работодателей, так и соискателей постепенно увеличивается. Уровень зарплат и число открытых вакансий демонстрируют стремление рынка адаптироваться и достичь нового равновесия. Об этом говорится в дайджесте OLX Работа.

Согласно данным OLX Работа, к концу 2024 года медианная заработная плата в Украине достигла 20 000 грн (около 480 долларов), что на 12,5% выше по сравнению с предыдущим годом. При этом уровень инфляции, по данным Госстата, составил 11,2%. Несмотря на рост зарплат в гривневом эквиваленте на 13% с 2021 года, их долларовый эквивалент снизился на 25% из-за валютных колебаний.

Ситуация с медианными зарплатами значительно варьируется по регионам. Самые высокие показатели зарегистрированы в Львовской и Ивано-Франковской областях, где медианная зарплата составила 22 500 грн. Наибольший рост за год отмечен в Херсонской области — +45%, достигнув 22 000 грн. Тем не менее, несмотря на общие позитивные тенденции, в ряде регионов показатели остаются заметно ниже.

В регионы с самыми низкими показателями медианной зарплаты входят:

Тернопольская область — 17 000 грн;

Черниговская область — 17 500 грн;

Кировоградская область — 18 000 грн.

Эксперты объясняют эти показатели отсутствием крупных предприятий, низкой экономической активностью и недостаточным развитием инфраструктуры в этих областях.

Некоторые профессии демонстрируют снижение доходов. Например:

фасадчики — снижение на 10%;

сторожи — снижение на 8%;

репетиторы — снижение на 5%.

В 2024 году количество вакансий на платформе OLX Работа выросло на 6% по сравнению с 2023 годом, а количество откликов — на 4%. Спрос на удаленную работу вырос на 31%, в частности в таких профессиях, как менеджер интернет-магазина, копирайтер и упаковщик. Однако спрос на вакансии в сфере фармацевтики, аудита и стоматологии остался низким.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.