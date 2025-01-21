Зарплати в Україні різко падають: у яких регіонах платять найменше

Падіння рівня зарплат пояснюється відсутністю великих підприємств, низькою економічною активністю та недостатнім розвитком інфраструктури.

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Ринок праці в Україні 2024 року продовжував відчувати вплив війни та пов'язаних із нею економічних наслідків. Однак, незважаючи на складнощі, активність як роботодавців, так і претендентів поступово збільшується. Рівень зарплат і кількість відкритих вакансій демонструють прагнення ринку адаптуватися і досягти нової рівноваги. Про це йдеться в дайджесті OLX Робота.

Згідно з даними OLX Робота, до кінця 2024 року медіанна заробітна плата в Україні сягнула 20 000 грн (близько 480 доларів), що на 12,5% вище порівняно з попереднім роком. При цьому рівень інфляції, за даними Держстату, становив 11,2%. Попри зростання зарплат у гривневому еквіваленті на 13% з 2021 року, їхній доларовий еквівалент знизився на 25% через валютні коливання.

Ситуація з медіанними зарплатами значно варіюється за регіонами. Найвищі показники зареєстровані у Львівській та Івано-Франківській областях, де медіанна зарплата склала 22 500 грн. Найбільше зростання за рік відзначено в Херсонській області — +45%, досягнувши 22 000 грн. Проте, незважаючи на загальні позитивні тенденції, у низці регіонів показники залишаються помітно нижчими.

До регіонів із найнижчими показниками медіанної зарплати входять:

Тернопільська область — 17 000 грн;

Чернігівська область — 17 500 грн;

Кіровоградська область — 18 000 грн.

Експерти пояснюють ці показники відсутністю великих підприємств, низькою економічною активністю та недостатнім розвитком інфраструктури в цих областях.

Деякі професії демонструють зниження доходів. Наприклад:

фасадники — зниження на 10%;

сторожі — зниження на 8%;

репетитори — зниження на 5%.

У 2024 році кількість вакансій на платформі OLX Робота зросла на 6% порівняно з 2023 роком, а кількість відгуків — на 4%. Попит на віддалену роботу зріс на 31%, зокрема в таких професіях, як менеджер інтернет-магазину, копірайтер і пакувальник. Однак попит на вакансії у сфері фармацевтики, аудиту та стоматології залишився низьким.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.