В Україні різко підняли зарплати: цифри сягнули рекордних позначок

Найпопулярніша вакансія в Україні нині — продавець-консультант.

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В Україні, згідно з даними провідних кадрових порталів, середня заробітна плата за рік збільшилася на 22%, досягнувши 22,5 тис. грн. При цьому для деяких професій зростання виявилося значно помітнішим. Зокрема, це стосується медичних директорів, теплотехніків, кредитних експертів та інших фахівців. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA", заснованому на даних порталу work.ua.

Найбільш затребуваною вакансією залишається посада продавця-консультанта, із середньою зарплатою в 19 тис. грн. Друге місце посідає менеджер з продажу, який заробляє в середньому 30 тис. грн, а третє — водій із середньою зарплатою 29 тис. грн. Основним драйвером зростання заробітних плат став дефіцит кваліфікованих кадрів.

У кого найбільше зросли зарплати:

керуючий нерухомістю — 70 000 грн (+69%);

медичний директор — 45 000 грн (+64%);

теплотехнік — 36 500 грн (+62%);

кредитний експерт — 23 500 грн (+57%);

інструктор в автошколу — 35 000 грн (+56%);

керівник мережі магазинів — 31 000 грн (+55%);

водій-інструктор — 35 000 грн (+52%);

працівник лінії роздачі — 21 000 грн (+52%);

організатор — 17 500 грн (+52%);

завгосп — 24 000 грн (+45%).

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.