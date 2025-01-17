В Україні різко підняли зарплати: цифри сягнули рекордних позначок
Найпопулярніша вакансія в Україні нині — продавець-консультант.
В Україні, згідно з даними провідних кадрових порталів, середня заробітна плата за рік збільшилася на 22%, досягнувши 22,5 тис. грн. При цьому для деяких професій зростання виявилося значно помітнішим. Зокрема, це стосується медичних директорів, теплотехніків, кредитних експертів та інших фахівців. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA", заснованому на даних порталу work.ua.
Найбільш затребуваною вакансією залишається посада продавця-консультанта, із середньою зарплатою в 19 тис. грн. Друге місце посідає менеджер з продажу, який заробляє в середньому 30 тис. грн, а третє — водій із середньою зарплатою 29 тис. грн. Основним драйвером зростання заробітних плат став дефіцит кваліфікованих кадрів.
У кого найбільше зросли зарплати:
- керуючий нерухомістю — 70 000 грн (+69%);
- медичний директор — 45 000 грн (+64%);
- теплотехнік — 36 500 грн (+62%);
- кредитний експерт — 23 500 грн (+57%);
- інструктор в автошколу — 35 000 грн (+56%);
- керівник мережі магазинів — 31 000 грн (+55%);
- водій-інструктор — 35 000 грн (+52%);
- працівник лінії роздачі — 21 000 грн (+52%);
- організатор — 17 500 грн (+52%);
- завгосп — 24 000 грн (+45%).
Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.
Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.