В Украине резко подняли зарплаты: цифры достигли рекордных отметок

Самая популярная вакансия в Украине в настоящее время – продавец-консультант.

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В Украине, согласно данным ведущих кадровых порталов, средняя заработная плата за год увеличилась на 22%, достигнув 22,5 тыс. грн. При этом для некоторых профессий рост оказался значительно более заметным. В частности, это касается медицинских директоров, теплотехников, кредитных экспертов и других специалистов. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA", основанном на данных портала work.ua.

Самой востребованной вакансией остается должность продавца-консультанта, со средней зарплатой в 19 тыс. грн. Второе место занимает менеджер по продажам, который зарабатывает в среднем 30 тыс. грн, а третье – водитель со средней зарплатой 29 тыс. грн. Основным драйвером роста заработных плат стал дефицит квалифицированных кадров.

У кого больше всего выросли зарплаты:

управляющий недвижимостью – 70 000 грн (+69%);

медицинский директор – 45 000 грн (+64%);

теплотехник – 36 500 грн (+62%);

кредитный эксперт – 23 500 грн (+57%);

инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%);

управляющий сети магазинов – 31 000 грн (+55%);

водитель-инструктор – 35 000 грн (+52%);

работник линии раздачи – 21 000 грн (+52%);

организатор – 17 500 грн (+52%);

завхоз – 24 000 грн (+45%).

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.