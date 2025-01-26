Украинка переехала в США и работает ассистентом воспитателя и учительницей: сколько она зарабатывает

Дипломированные учителя в американских школах имеют хорошие бонусы — страховку, оплачиваемые отпуска, больничные и тому подобное. Украинка Юлия Кузьмина не имеет учительской лицензии, поэтому в ту когорту не входит.

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Библиотекарь Юлия Кузьмина переехала из Украины в США и начала работать ассистенткой воспитательницы в детском саду и учительницей в украинской школе. По ее словам, зарплаты даже у дипломированных учителей в американских школах считаются небольшими. Об этом она рассказала в интервью "Обозревателю".

"Зарплаты даже у дипломированных учителей в американских школах считаются небольшими. Но для них есть хорошие бонусы — страховка, оплачиваемые отпуска, больничные, праздники. Я, к сожалению, не являюсь пока дипломированной учительницей, не имею учительской лицензии, поэтому в ту когорту не вхожу", — сказала Юлия Кузьмина.

Она отметила, что для того, чтобы получить диплом учителя, ей нужно еще два-три года учиться в колледже, а потом — нострификация ее украинского диплома, в целом это получается "кругленькая сумма". Однако в будущем Кузьмина рассматривает обучение с возможностью трудоустройства в американской школе.

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По ее словам, в украинской школе она получает 20 долларов — около 833 гривен — в час. Она официально трудоустроена, а потому с этой суммы еще платит налог. В садике ей платят 17 долларов в час — 708 гривен, но начинала с минимальных 16 долларов — 666 гривен, с которых также взимается налог.

"В украинской школе учителей хватает, учитывая ситуацию с наплывом украинцев в течение двух последних лет. Что касается садика, то в нашем постоянно есть вакантное место, потому что работа тяжелая и недооценена материально", — подытожила Юлия Кузьмина.

Напомним, 10 января в СМИ сообщили, что на отдаленный шотландский остров Ханда ищут работника — егеря. За шестимесячный контракт предлагают 31 тысячу долларов.

23 января стало известно, что британская антарктическая служба ищет новых специалистов для своих исследовательских станций в Антарктиде, а именно поваров, плотников, электриков и сантехников. Им предлагают зарплату до 66 тысяч евро в год с дополнительными бонусами.