Українка переїхала до США та працює асистентом вихователя та вчителькою: скільки вона заробляє

Дипломовані вчителі в американських школах мають хороші бонуси — страховку, оплачувані відпустки, лікарняні тощо. Українка Юлія Кузьміна не має вчительської ліцензії, тому в ту когорту не входить.

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Бібліотекарка Юлія Кузьміна переїхала з України до США та почала працювати асистенткою виховательки в дитячому садку та вчителькою в українській школі. За її словами, зарплати навіть у дипломованих вчителів в американських школах вважаються невеликими. Про це вона розповіла в інтервʼю "Обозревателю".

"Зарплати навіть у дипломованих вчителів у американських школах вважаються невеликими. Але для них є хороші бонуси — страховка, оплачувані відпустки, лікарняні, свята. Я, на жаль, не є поки дипломованою вчителькою, не маю вчительської ліцензії, тому в ту когорту не входжу", — сказала Юлія Кузьміна.

Вона наголосила, що для того, аби отримати диплом вчителя, їй потрібно ще два-три роки навчатися в коледжі, а потім — нострифікація її українського диплома, загалом це виходить "кругленька сума". Проте в майбутньому Кузьміна розглядає навчання з можливістю працевлаштування в американській школі.

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За її словами, в українській школі вона отримує 20 доларів — близько 833 гривень — на годину. Вона офіційно працевлаштована, а тому з цієї суми ще сплачує податок. У садочку їй платять 17 доларів на годину — 708 гривень, але починала з мінімальних 16 доларів — 666 гривень, з яких також стягується податок.

"В українській школі вчителів вистачає, враховуючи ситуацію з напливом українців протягом двох останніх років. Щодо садочка, то в нашому постійно є вакантне місце, бо робота важка і недооцінена матеріально", — підсумувала Юлія Кузьміна.

Нагадаємо, 10 січня у ЗМІ повідомили, що на віддалений шотландський острів Ханда шукають працівника — єгеря. За шестимісячний контракт пропонують 31 тисячу доларів.

23 січня стало відомо, що британська антарктична служба шукає нових спеціалістів для своїх дослідницьких станцій в Антарктиді, а саме кухарів, теслярів, електриків та сантехніків. Їм пропонують зарплату до 66 тисяч євро на рік з додатковими бонусами.