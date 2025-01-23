На острові пропонують роботу без досвіду із зарплатою 66 тисяч євро: що потрібно робити

В оголошенні про пошук працівників зазначається, що проживання, харчування, проїзд до місця роботи і назад, а також спеціальний одяг забезпечує роботодавець.

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Британська антарктична служба (BAS) через свій вебсайт шукає нових спеціалістів для своїх дослідницьких станцій в Антарктиді: кухарів, теслярів, електриків і сантехніків. Робітники можуть заробляти до 66 тисяч євро на рік — плюс бонуси. Деталі вказані в нещодавно опублікованому пресрелізі British Antarctic Survey.

Робота в Антарктиді

В оголошенні зазначається, що проживання, харчування, проїзд до місця роботи й назад, а також спеціальний одяг забезпечує роботодавець.

Антарктичні станції стають популярними місцями для роботи, співробітники, які мали такий досвід, захоплено розповідають про час, проведений у вічних льодах. Зокрема, шеф-кухар Олівер Хьюберт раніше працював на кухні ресторану, відзначеного зіркою Мішлен, але вирішив спробувати щось нове і не пошкодував.

Працівники в Антарктиді отримують високі заробітні плати Фото: BAS

"Робота шеф-кухарем в Антарктиді — це зовсім інший досвід, ніж все, що я коли-небудь робив раніше. Потрібно було готувати цікаві та поживні страви, маючи обмежені ресурси. Серед переваг — вид з кухні просто епічний", — згадує він.

Нових працівників набирають в період з травня по вересень. Залежно від посади, заробітна плата варіюється від 34 до 66 тисяч євро на рік. Для порівняння, навіть у найбільш економічно розвинених країнах Європи виплати менші. Наприклад, у Німеччині річна зарплата кухаря становить близько 32 тисяч євро, електрики отримують 42 тисячі євро, а теслі — трохи понад 35.

Що робить тесля в Антарктиді

Зішкрябує лід. Елоїза Савіль, яка працювала на білому континенті розповідає: "Я зішкрябую лід, їжджу на снігоходах й займаюсь ремонтом й будівництвом в одному з найекстремальніших місць на планеті. Там холодно, але круто!".

Нагадаємо, Фокус писав, як в Китаї відкрили вакансію власника моргу. Шукачу роботи пропонують зарплату до 300 доларів на місяць, але влаштуватися на роботу буде непросто, бо на кандидата чекає низка специфічних тестів.

Також раніше повідомлялося, що чоловік розповів, як він легко отримує майже 70 тисяч доларів на рік. У зв'язку з гострою нестачею далекобійників у Великій Британії люди з такою професією можуть отримувати досить високу зарплату.