На острове предлагают работу без опыта с зарплатой 66 тысяч евро: что нужно делать

В объявлении о поиске работников отмечается, что проживание, питание, проезд к месту работы и обратно, а также специальную одежду обеспечивает работодатель.

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Британская антарктическая служба (BAS) через свой веб-сайт ищет новых специалистов для исследовательских станций в Антарктиде: поваров, плотников, электриков и сантехников. Рабочие могут зарабатывать до 66 тысяч евро в год — плюс бонусы. Детали указаны в недавно опубликованном пресс-релизе British Antarctic Survey.

Работа в Антарктиде

В объявлении отмечается, что проживание, питание, проезд к месту работы и обратно, а также специальную одежду обеспечивает работодатель.

Антарктические станции становятся популярными местами для работы, сотрудники, которые имели такой опыт, восторженно рассказывают о времени, проведенном в вечных льдах. В частности, шеф-повар Оливер Хьюберт ранее работал на кухне ресторана, отмеченного звездой Мишлен, но решил попробовать что-то новое и не пожалел.

Работники в Антарктиде получают высокие заработные платы в Антарктиде Фото: BAS

"Работа шеф-поваром в Антарктиде — это совсем другой опыт, чем все, что я когда-либо делал раньше. Нужно было готовить интересные и питательные блюда, имея ограниченные ресурсы. Среди преимуществ — вид из кухни просто эпический", — вспоминает он.

Новых работников набирают в период с мая по сентябрь. В зависимости от должности, годовая заработная плата варьируется от 34 до 66 тысяч евро. Для сравнения, даже в наиболее экономически развитых странах Европы средняя годовая зарплата меньше. Например, в Германии зарплата повара составляет около 32 тысяч евро в год, электрики получают 42 тысячи евро, а плотники — чуть более 35.

Что делает плотник в Антарктиде

Соскребает лед. Элоиза Савиль, которая работала на белом континенте, рассказывает: "Я соскребаю лед, езжу на снегоходах и занимаюсь ремонтом и строительством в одном из самых экстремальных мест на планете. Там холодно, но круто!".

Напомним, Фокус писал, как в Китае открыли вакансию владельца морга. Соискателю работы предлагают зарплату до 300 долларов в месяц, но устроиться на работу будет непросто, так как кандидата ждет ряд специфических тестов.

Также ранее сообщалось, что мужчина рассказал, как он легко получает почти 70 тысяч долларов в год. В связи с острой нехваткой дальнобойщиков в Великобритании люди с такой профессией могут получать достаточно высокую зарплату.