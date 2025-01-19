"Не знаю, как ответить": один вопрос на собеседовании помешал женщине получить работу

Алексис не знает, был ли ее ответ правильным, поэтому поинтересовалась у пользователей сети, что, по их мнению, потенциальный работодатель хотел услышать, задавая такой вопрос.

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28-летняя Алексис Моуа из Хантингтон-Бич (Калифорния, США) проходила собеседование на должность специалиста по поддержке клиентов в компании, занимающейся технологиями в области здравоохранения. Казалось, все шло как по маслу, поскольку женщина чувствовала себя уверенно и думала, что прекрасно подойдет на эту роль. Однако неудачный ответ на один вопрос помешал ей устроиться на работу. Подробнее об этом случае американка рассказала на своей странице в TikTok.

В конце собеседования у Алексис спросили, что она будет делать, если исчезнет интернет-связь. Женщина ответила, что подключится к точке доступа со своего телефона. Тогда интервьюер спросил о других возможных вариантах. Моуа сказала, что можно пойти в кафе или публичную библиотеку. Однако ей возразили, отметив, что в этой ситуации нужно оставаться в офисе.

Вопросы на собеседовании

"После того, как мои идеи закончились, они изменили задание: "Скажем, это случилось не на работе. Интернет исчез в нерабочее время. Вы будете дома, когда это произойдет". Первое, что пришло мне в голову, это сложить пазл. У меня отлично получается!" — рассказывает Алексис в интервью Newsweek.

В конце собеседования у Алексис спросили, что она будет делать, если исчезнет интернет-связь Фото: TikTok

Этот ответ вызвал смех у интервьюеров. На этом ее собеседование закончилось. Моуа до сих пор не знает, был ли этот ответ правильным, поэтому поинтересовалась у пользователей сети, что, по их мнению, потенциальный работодатель хотел услышать, задавая такой вопрос.

Проверка

"Это вопрос, чтобы понять, умеете ли вы устранять неисправности. Правильный ответ — перезагрузить роутер или попросить технического специалиста помочь вам в этой ситуации", — написал один из участников обсуждения;

Другой пользователь добавил: "Я бы зашел на электронную почту, чтобы проверить, нет ли уведомления об отключении услуги";

"Обычно, когда я моделирую подобные ситуации на собеседовании, то хочу увидеть, самостоятелен ли человек, а также проверить способность устранять препятствия. Вы ищете другие инструменты, но даже не пытаетесь работать с тем, что есть", — пояснил один из комментаторов.

Это видео стало вирусным, собрав почти 700 тысяч просмотров и 45 тысяч лайков в TikTok всего за несколько дней.

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