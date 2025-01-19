"Не знаю, як відповісти": одне питання на співбесіді завадило жінці отримати роботу

Алексіс не знає, чи була її відповідь правильною, тож поцікавилась у користувачів мережі, що, на їхню думку, потенційний роботодавець хотів почути, ставлячи таке питання.

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28-річна Алексіс Моуа з Хантінгтон-Біч (Каліфорнія, США) проходила співбесіду на посаду спеціаліста з підтримки клієнтів у компанії, що займається технологіями в галузі охорони здоров'я. Здавалося, все йшло як по маслу, оскільки жінка почувалася впевнено і думала, що чудово підійде на цю роль. Однак невдала відповідь на одне питання завадила їй влаштуватись на роботу. Детальніше про цей випадок американка розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Наприкінці співбесіди в Алексіс запитали, що вона робитиме, якщо зникне інтернет-зв'язок. Жінка відповіла, що під'єдналася б до точки доступу зі свого телефону. Тоді інтерв’юер запитав про інші можливі варіанти. Моуа сказала, що можна піти у кав'ярню або публічну бібліотеку. Однак їй заперечили, зазначивши, що у цій ситуації потрібно залишатися в офісі.

Питання на співбесіді

"Після того, як мої ідеї вичерпалися, вони змінили завдання: "Скажімо, це не має нічого спільного з роботою. Інтернет зник у неробочий час. Ви будете вдома, коли це станеться". Перше, що спало мені на думку, це скласти пазл. У мене чудово виходить!" — розповідає Алексіс в інтерв'ю Newsweek.

Наприкінці співбесіди в Алексіс запитали, що вона робитиме, якщо зникне інтернет-зв'язок Фото: TikTok

Ця відповідь викликала сміх в інтерв'юерів. На цьому її співбесіда закінчилась. Моуа досі не знає, чи була ця відповідь правильною, тож поцікавилась у користувачів мережі, що, на їхню думку, потенційний роботодавець хотів почути, ставлячи таке питання.

Перевірка

"Це питання, щоб зрозуміти, чи вмієте ви усувати несправності. Правильна відповідь — перезавантажити роутер або попросити технічного фахівця допомогти вам у цій ситуації", — написав один з учасників обговорення;

Інший користувач додав: "Я б зайшов на електронну пошту, щоб перевірити, чи немає сповіщення про відключення послуги";

"Зазвичай, коли моделюю подібні ситуації на співбесіді, то хочу побачити, чи людина самостійна, а також перевірити здатність усунення перешкод. Ви шукаєте інші інструменти, але навіть не намагаєтесь працювати з тим, що є", — пояснив один з коментаторів.

Це відео стало вірусним, зібравши майже 700 тисяч переглядів і 45 тисяч вподобайок у TikTok всього за кілька днів.

Раніше Фокус писав про менеджера з найму Трент Іннес, який розкрив секрет "тесту з чашкою кави". Хедхантер використовує його на кожній співбесіді. Навіть найкращому кандидату на вакантну посаду відмовлять, якщо той не впорається з чашкою.

Крім того, ми розказували про жінку, яка помстилася начальникові за те, що той звільнив її через хворобу. Співробітниця пропрацювала два місяці тренером із гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.