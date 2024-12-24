Необычная проверка: похоронное бюро в Китае просит работников пробыть 10 минут в морге

Управляющему моргом в китайском городе Рушан предлагают зарплату до 300 долларов в месяц. Устроиться на работу нелегко: кандидата ждет ряд специфических тестов.

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Похоронное бюро в Китае ищет управляющего моргом с зарплатой до 300 долларов в месяц. Чтобы попасть на собеседование, кандидат обязан провести 10 минут в морге, пишет газета South China Morning Post.

В объявлении о вакансии от бюро кадровых ресурсов и социального обеспечения города Рушан отмечается, что это посменная работа с занятостью 24 часа в сутки для мужчины в возрасте до 45 лет, с образованием не ниже неполного среднего.

Процесс найма довольно сложный. Сначала нужно выполнить тестовое задание в морге, пройти собеседования и проверки биографических данных, медицинские осмотры. В случае успеха кандидата ждет шестимесячный испытательный срок. Далее с ним заключают трехлетний контракт и обязывают его оплатить сбор в размере 10 долларов.

Некоторые люди прямо говорили, что зарплата в 300 долларов слишком низкая для этой вакансии и требований работодателя.

"У многих людей существуют табу или страх оставаться в таких местах слишком долго. Нам требуется человек, который может оставаться в морге более 10 минут", — объяснил сотрудник похоронного центра Rushan Funeral Services.

Рынок ритуальных услуг Китая, по данным консалтингового агентства Zhiyan Consulting, увеличился примерно в два раза с 2015-го по 2022 год: с 22 до 40 млрд долларов. В 2023 году в Китае насчитывалось 4605 похоронных компаний, из которых наибольшую долю предоставляли услуги по обслуживанию кладбищ.

Напомним, в индийском городе 45-летнего мужчину считали мертвым, но он подал признаки жизни перед кремацией. Инцидент произошел из-за врачебной ошибки.

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